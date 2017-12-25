Al Jazeera: Как Путин стал проблемой для российских олигархов 1 25.12.2017, 19:59

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Глава Кремля пытается убедиться в лояльности богатейших людей России.

21 декабря президент России Владимир Путин встретился с российскими олигархами в Кремле. Эти бизнесмены имеют совокупное богатство в 213 млрд долларов, почти столько же, сколько составляет федеральный бюджет России. Поэтому неудивительно, что Путин хотел встретиться с ними и убедиться в их лояльности, особенно перед президентскими выборами в следующем году, пишет издание Al Jazeera, (перевод - sprotyv.info).

До недавнего времени такие встречи случались раз в год, но это была третья встреча в 2017 году. Итак, с чем это связано? Для тех, кто внимательно следит за российскими олигархами, не так сложно догадаться, что происходит.

22 ноября российский олигарх и сенатор Сулейман Керимов (состояние $ 6,3 млрд.) был арестован в Ницце и теперь обвиняется в отмывании денег.

13 декабря были обысканы помещения и заморожены активы голландской дочерней компании российского Альфа банка. Банк принадлежит Михаилу Фридману, Петру Авену, Алексею Кузьмичеву и Герману Хану (суммарный собственный капитал составляет 35,6 млрд долларов).

13 декабря расследование издания Daily Beast показало, что Михаил Прохоров (состояние $ 8,9 млрд.) имел 23 счета в кипрском филиале банка FBME. Банк потерял лицензию, и счета его клиентов были заморожены после того, как США обвинили его в содействии отмыванию денег.

Геннадий Тимченко (состояние $ 16 млрд.), близкий друг Путина, и его компания «Новатэк» все еще находятся под санкциями США. Самый богатый человек России Леонид Михельсон (состояние $ 18,4 млрд.), который является партнером Тимченко и совладельцем компании «Новатэк», тоже находится под санкциями.

Крупнейшая в России частная нефтяная компания «Лукойл», принадлежащая Вагиту Алекперову (состояние $ 14,5 млрд) и Леониду Федуну (состояние $ 6,3 млрд), также по-прежнему находится в списке санкций. Есть и другие российские олигархи, которые могут попасть под санкции, в том числе Дмитрий Рыболовлев (состояние - 7,3 млрд долларов) и Виктор Вексельберг (состояние - 12,4 млрд долларов).

Другими словами, примерно половина крупнейших олигархов России испытывают проблемы за рубежом; другая половина может начать испытывать их в феврале 2018 года, когда США расширят свой список санкций.

Олигархи, скорее всего, попадут в этот список, особенно те, кто ближе всего к Кремлю. Ряд лидеров российской оппозиции активно сотрудничает с властями США по этому вопросу.

Близость к Путину, которая раньше считалась наиболее важным фактором для роста капитала в российской олигархической системе, сейчас становится значительным риском. Агентство Reuters недавно сообщило, что накануне объявления о новых санкциях в феврале 2018 года некоторые из российских богачей стараются все реже появляться на официальных мероприятиях в Кремле. Олигархия России вполне зависит от Запада, поэтому такие опасения по поводу санкций не являются сюрпризом.

Не так давно Путин, казалось, пользовался полной безнаказанностью за свои действия на международной арене. Кремль был готов сражаться на всех фронтах, отправлять свои войска в Украину и Сирию, вмешиваться в выборы в западных странах с помощью хакеров и троллей и даже попытаться организовать переворот в балканской стране. Реакция Запада была сначала медленной и слабой, но, похоже, она набирает обороты и выходит за рамки санкций. Объединенная следственная группа, задача которой состояла в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 малазийских авиалиний в Украине, продвигается вперед, и в январе ожидается, что она предъявит обвинение российскому генералу. Будущее проекта российского газопровода в Европу «Северный поток 2» также под вопросом, так как его европейские партнеры выходят из проекта.

Путин, должно быть, уже заметил, что международная ситуация действительно изменилась. С кризисом в экономике и предстоящим Кубком мира он может попытаться наладить отношения с Западом. И, похоже, он готов сделать шаг назад. Он уже объявил о выводе российских войск из Сирии, начал переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе и об обмене пленными с Киевом. В последние месяцы также не было никаких новых известных случаев взломов со стороны хакеров Кремля, и тролли, похоже, тоже успокоились.

Во время последней публичной пресс-конференции Путин не изложил свою стратегию на следующий президентский срок. Казалось, он фактически избегал больших заявлений, которые он обычно делает на таких мероприятиях; не было никаких следов агрессивной риторики, которую он использовал до недавнего времени.

В любом случае это воспринимаемое отступление может быть более тактическим ходом, чем стратегическим. Без врага на Западе Путин потерял бы большую часть своей внутренней легитимности. Это не означает, что российский народ хочет конфронтации; напротив, недавнее исследование показывает, что 75% считают, что необходимо улучшить отношения с США и другими западными странами. Здесь нет никакого противоречия: Путин любит говорить о том, как он хочет улучшить отношения, но Запад боится растущей силы России и пытается предотвратить такие попытки.

Ухудшение экономической ситуации в России было компенсировано усилением пропаганды: еженедельные ток-шоу, которые показывают, как Запад деградирует ежедневно. Телевизионные рейтинги падают, но у Путина нет выбора - на фоне низких цен на нефть ему будет очень сложно мобилизовать свою базу без внешнего «врага».

Это означает, что Путин будет отступать только до тех пор, пока Запад давит на него, но не на шаг больше. Он находится в позиции ожидания. Насколько далеко Запад готов оказать давление на Кремль, остается неопределенным, и критерии, по которым новые имена будут включены в список санкций, пока неясны.

Как это ни парадоксально, но именно эта атмосфера неопределенности делает санкции мощным оружием. Сам Путин любит использовать неопределенность, чтобы контролировать российскую элиту, но теперь Запад играет в эту игру. Тяжесть санкций не так важна, как беспокойство, что кто-то может быть санкционирован, особенно если они появятся на фото с Путиным.

Может быть, именно поэтому олигархи, встретившиеся с Путиным 21 декабря, сидели в алфавитном порядке вокруг стола. Место рядом с российским президентом было настолько жарким, что его администрация, отвечающая за протокол, сделали это, чтобы избежать неловких сцен.