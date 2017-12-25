Пять стран, где не празднуют Новый год 1 января 25.12.2017, 20:12

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Казалось бы, весь мир в этот момент празднует наступление нового года, но это отнюдь не так.

Пару лет назад в Саудовской Аравии официально запретили праздновать Новый год. Но это государство далеко не единственное, где традиционная для нас встреча нового года проходит совершенно незаметно. Оказывается, Новый год 1 января не празднуют во многих странах.

В новогоднюю ночь жители наших широт пьют шампанское, запускают красочные фейерверки и поедают оливье. Казалось бы, весь мир в этот момент празднует наступление нового года. Но это отнюдь не так. Где-то за тысячи километров обычный индус или иранец спокойно похрапывает в новогоднюю ночь — утром у него начнется рядовой рабочий день.

Bigpicture.ru рассказывает про пять стран, для которых 1 января — не праздник.

Саудовская Аравия

Религиозная полиция Саудовской Аравии Al Mutawa предупредила подданных и проживающих на территории королевства иностранцев о запрете на празднование Нового года. Специальное подразделение органов правопорядка, оповещая о недопустимости празднования, руководствуется фетвой (религиозным предписанием в исламе), изданной верховным комитетом саудовских улемов (исламских проповедников), так как мусульмане следуют лунному календарю.

Сотрудники полиции обращаются в магазины, торгующие цветами и подарками, с тем, чтобы там не продавали ряд товаров, которые могут быть приобретены по случаю этого праздника. Al Mutawa пристально следит за выполнением норм в сугубо консервативной Саудовской Аравии. Однако нередко фиксировались случаи превышения полномочий со стороны этого ведомства, что, в частности, приводило к человеческим жертвам.

Новый год по исламскому календарю отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, что соответствует почти всегда первому дню священного месяца мухаррам. Летоисчисление ведется от Хиджры (16 июля 622 года н.э.) — даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину.

Израиль

В Израиле 1 января тоже обычный рабочий день, если, конечно, первый день нового года не случается в субботу — священный день для иудеев. Празднуют же свой Новый год израильтяне осенью — в новолуние месяца тишрей по еврейскому календарю (сентябрь или октябрь). Называется этот праздник Рош Ха-Шана. Его отмечают два дня, с его празднованием в Израиле связано множество традиций, ритуалов и церемоний.

Как правило, традиции празднования Нового года в том смысле, в каком понимают его в Европе и в Северной Америке, поддерживает живущая в Израиле русская диаспора. И тут уж каждый выкручивается как может. Люди стараются взять отгул на работе и традиционно отметить праздник с семьей и друзьями. Кто-то собирается дома, а кто-то отправляется в русский ресторан.

Некоторые израильтяне считают, что празднующие отмечают день католического святого Сильвестра, который выпадает на 31 декабря. Поэтому в стране часто называют Новый год «Сильвестром».

Иран

1 января — совсем не праздничный день и в Иране. Страна живет по собственному календарю. Например, сейчас в Иране идет 1395 год. Иранский календарь, или Солнечная хиджра, — астрономический солнечный календарь, который был разработан при участии Омара Хайяма и с тех пор несколько раз уточнялся.

Новый год в Иране празднуют по календарю в первый день весны, что соответствует 22 марта григорианского календаря. Праздник Нового года в Иране именуется Новруз (или Норуз), а первый весенний месяц называется Фавардин.

Кстати, Новруз отмечают не только в Иране, но и во многих странах, где успели изрядно наследить древние персы. К примеру, с Новруза начинается год в Афганистане. Наравне с 1 января Новруз отмечают в Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции, Кыргызстане, Албании и Македонии.

Индия

В многокультурной Индии столько праздников, что, если пришлось бы все отмечать, было бы некогда работать. Поэтому некоторые из них стали «праздниками по выбору». В эти дни все учреждения и офисы работают, но сотрудники могут взять отгул. Именно к таким праздникам относится 1 января.

Кроме того, на Индийском субконтиненте существует еще несколько вариантов празднования прихода Нового года.

22 марта наступает новый год по единому национальному календарю Индии. В штате Махараштра его отмечают под названием Гуди Падва, а в штате Андхра Прадеш его зовут Угади. В штате Керала Новый год отмечают 13 апреля. Он носит названия Вишу. Сикхи в этот же день празднуют свой Новый год — Вайсакхи. В Южной Индии осенью широко отмечают праздник Дивапали, который означает и приход нового года.

Китай

Новый год в Китае (где сейчас он называется Юань-дань) проходит достаточно незаметно. Только в крупных универмагах и торговых центрах, отдавая дань западным традициям, ставят кое-где блестящие искусственные елочки и кукольных Санта-Клаусов, а китайцы отправляют своим западным друзьям электронные новогодние открытки. Да и то делается это к Рождеству, а не к Новому году.

«Юань-дань» — это первый, начальный день нового года («юань» означает «начало», «дань» — «заря» или просто «день»). Новый год в Китае вплоть до XX века отсчитывался по лунному, а вовсе не по привычному нам календарю, и Юань-дань отмечался в первый день первого лунного месяца.

27 сентября 1949 года правительство только что созданной Китайской Народной Республики постановило называть первый день лунного календаря «Праздником Весны» (Чунь Цзе), а первое января по западному календарю — «Юань-дань». С этого времени 1 января стал официальным государственным праздником Китая. Но и сегодня китайцы по-прежнему не отмечают этот день, не воспринимая его как праздничный, знаменующий смену лет. «Западный» Новый год не конкурент лунному, или Празднику Весны.