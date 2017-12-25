Минчанин: Одиннадцать часов вечера, а мы всем районом слушаем «Ленинград» 3 25.12.2017, 20:25

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Фотo: БелТА

Жителя столицы возмутили матерные песни, которые играли в кафе на улице Бурдейного.

Новогодние праздники — чаще всего их начинают отмечать задолго до 31 декабря. Недели за две до Нового года, к примеру, наступает пора корпоративов: это когда по вечерам кафе и рестораны заняты мужчинами в галстуках и женщинами в вечерних платьях, которые до этого целый год вместе работали, а теперь вместе еще и отдыхают. Правда, танцуя под зажигательную музыку, важно не забывать, что одно локальное веселье может испортить настроение целому району.

23:00. Говорит «Ленинград»

В редакцию Onliner.by обратился минчанин Роман. Он рассказал, что живет неподалеку от ТЦ «Западный рынок», который находится на улице Бурдейного в столице.

— Я все понимаю. На рынке есть детская площадка, перед ней расположено кафе. В этом кафе любят отдыхать уставшие родители, да и вообще люди, живущие рядом. И ладно, не проблема. До того момента, пока не приходит время корпоративов, — рассказал Роман.

По его словам, кто-то что-то праздновал вечером в воскресенье, 24 декабря. Праздновали шумно.

— Всем домом слушали музыку из кафе. Конечно, в 20:00 это было еще прикольно: «Ленинград» орет на весь район. Но когда это продолжилось до 23:00, нервы стали сдавать. Даже при закрытых окнах музыка напрочь перебивала телевизор. А на улице вообще была целая дискотека, — пожаловался мужчина.

Он позвонил в милицию, там пообещали выслать наряд.

— Скажем так, впервые столкнулись с такой проблемой. Начинаются корпоративы — люди гуляют. Но раньше при закрытых окнах музыки было не слышно. Вчера, как я понял, играла колонка, установленная на улице, — добавил читатель.

— В 23:40 действительно приехали сотрудники милиции. Балаган прекратился. Кроме того, было написано заявление на администрацию рынка, на территории которого находится кафе. Может быть, кто-то объяснит им, как нужно проводить корпоративы, чтобы не мешать при этом отдыхать людям, живущим по соседству. По крайней мере, нельзя ставить в одиннадцать часов вечера матерные песни на весь район, — считает Роман.

Комментарий кафе: «Музыка играла внутри помещения, ничего нецензурного не было»

В кафе подтвердили, что корпоратив вчера вечером действительно был. Но предполагалось, что музыка не помешает кому-то из жильцов.

— У нас на улице никакой дискотеки, танцев не было. Да, в помещении отдыхали люди, играла музыка. Но это было даже не живое выступление, а работал музыкальный канал. Поэтому ничего нецензурного там быть не могло, — уверяют в заведении.

Там добавили, что не знают о том, что жильцы соседнего дома вечером вызывали милицию.

— Насколько мне известно, к нам никто не приходил. Да и жилой дом от нас находится далековато, неужели там так было слышно? Музыка играла только в помещении. На улице у нас установлены колонки, но они не работали. Да и зачем, если посетители отдыхали внутри, — сказали в кафе.

Что по закону?

В соответствии с действующим законодательством, предприятия общественного питания, расположенные в жилых домах, должны работать до 23:00. Но применительно к отдельно стоящим точкам общепита или находящимся в административных зданиях таких ограничений нет — они согласовывают режим работы с администрацией района.

При этом законом «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» предусмотрено, что стационарные торговые объекты, стационарные объекты общественного питания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, природоохранным и иным требованиям законодательства.

В частности, санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115) установлены допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. И за нарушение этих санитарных правил (в том числе при превышении установленного уровня шума) виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь (пункт 7 санитарных правил).

То есть чтобы говорить о факте нарушения закона, необходимо прежде произвести замер шума, чтобы определить, превышает ли он допустимое значение. Трудно представить, что это будет сделано в случае нерегулярных жалоб. И совершенно точно оперативно решить проблему жильцов, страдающих от громкой музыки в один из вечеров, таким образом не удастся.

Поэтому то, что приезд милиции сам по себе повлиял на ситуацию, можно считать счастливым финалом этой истории.