Водитель влетевшего в переход в Москве автобуса рассказал об аварии 2 25.12.2017, 20:32

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

По словам мужчины, автобус сам начал движение.

Водитель автобуса, влетевшего в подземный переход в Москве, рассказал о причинах аварии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета России.

По словам мужчины, машина сама начала движение. «Несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — сообщили в пресс-службе и добавили, что допрос еще не завершен.

Следователи продолжают работу на месте происшествия и опрос очевидцев, по делу назначен ряд экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя.

В пресс-службе предприятия «Мострансавто», которому принадлежит автобус, сообщили, что попавший в аварию водитель перед рейсом успешно прошел обязательное обследование, в том числе на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Машина также прошла проверку перед рейсом и была исправна.

Авария произошла в понедельник, 25 декабря, на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар». Автобус влетел в подземный переход, по последним данным, 5 человек погибли, еще 15 пострадали. В качестве основных версий произошедшего рассматриваются неисправность транспортного средства и потеря управления.