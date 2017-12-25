1000 евро - каждому: во Франции проверят влияние «дармовых» денег на человека 25.12.2017, 20:44

Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного базового дохода.

Эксперимент проводит неправительственная ассоциация, выбравшая из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года получать «просто так» 1000 евро в месяц. О том, зачем проводится эксперимент и как он начал менять жизнь тех, кто в нем участвует, рассказала в своем номере от 23—25 декабря газета Libération, передает rfi.fr.

Что такое безусловный базовый доход (ББД)

Тема выплаты безусловного базового дохода обсуждается в развитых странах мира вот уже много лет, а во Франции в нынешнем году стала одной из главных тем президентской предвыборной кампании. Самым ярым сторонником выплаты ББД был кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, которого поддерживали французские «зеленые».

Суть ББД проста: каждый гражданин страны, вне зависимости от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить. Это поможет многим «избежать ловушки бедности».

В современном мире даже наличие работы не всегда спасает человека от участи бедного. Этот «феномен» прекрасно известен в России, но о нем знают и в Европе, где 10% работающих людей являются бедняками. Во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть, зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных — 8,9 миллионов.

Кто проводит эксперимент во Франции

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии «Европа-Экология- Зеленые», депутат регионального совета Иль-де-Франс.

Четыре месяца назад Байю вместе с десятком соратников создал некоммерческую организацию «Мой базовый доход» (MRB), в ноябре она объявила о начале сбора средств для проведения эксперимента, а 6 декабря провела жеребьевку и выбрала трех первых его участников — из 78629 желающих, записавшихся на сайте ассоциации. Эти трое будут в течение года — с января 2018-го, получать по 1000 евро в месяц. Газете Libération удалось встретиться с двумя из них.

Бретонская продавщица и аквитанский кровельщик

Одна из победительниц — 53-летняя Брижит (имя изменено), жительница Бретани. Она работает продавцом в магазине, торгующем кожаными изделиями. У Брижит — постоянный контракт (что является большим плюсом во Франции), но всего на 28 часов в неделю, а потому она зарабатывает совсем немного — 1010–1018 евро в месяц, т. е. сумму, которая как раз равняется официальному прожиточному минимуму. Не имея возможности выживать самостоятельно, Брижит переехала к дочери.

Впрочем, запросы у Брижит скромные — даже в отпуск она не ездит, поэтому, узнав о том, что отныне на нее будет «сваливаться» еще по 1000 евро в месяц, она приняла решение откладывать на «черный день». «Если вдруг нужно будет срочно помочь дочери или отремонтировать машину», у нас будет такая «подушка безопасности», говорит она. На вопрос, что она намерена делать через год, когда эксперимент закончится, Брижит отвечает: «Еще раз поучаствую в этой лотерее. Хоть я и знаю, что два раза не выигрывают…».

Другой победитель — Дени (имя изменено), плотник-кровельщик, живущий в деревне в регионе Новая Аквитания, намерен использовать причитающийся ему безусловный базовый доход по «прямому назначению»: при помощи ББД он надеется выскочить из «ловушки бедности».

Дени трудился по профессии в полную силу в течение 16 лет, но «надорвался» и полтора года назад из-за проблем со здоровьем не смог продолжать. С тех пор он состоит на бирже труда и получает пособие по безработице в размере 545 евро. «Потеряв работу, я будто провалился в черную дыру, — говорит Дени. — Теперь после того, как я заплачу аренду и коммунальные платежи, мне остается 180 евро на целый месяц».

Этих денег — хоть Дени и не покупает ничего, кроме еды — хватает в лучшем случае до середины месяца. А дальше — Дени вынужден ходить в пункты раздачи бесплатной еды от благотворительной ассоциации «Restos du cœur».

Попытки найти подходящую работу ни к чему не привели. «Когда ты разговариваешь с чиновником (из службы занятости), возникает ощущение, что ты общаешься с роботом», — говорит Дени.

Еще немного — и он мог бы лишиться крыши над головой: из-за того, что Дени часто задерживал арендную плату, владелец квартиры пытался выселить его через суд.

Бедный кровельщик уже потерял надежду: «Когда ты беден, до тебя уже никому нет дела».

Но теперь, выиграв ежемесячную выплату в 1000 евро, Дени надеется вернуться в «нормальную жизнь». «Для человека, находящегося в моей ситуации, 1000 евро — это праздник, — говорит он и планирует в первую очередь купить новую одежду, чтобы иметь возможность «достойно выглядеть» на собеседованиях у работодателей.