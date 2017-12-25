Эксперт Atlantic Council о «Кремлевском списке»: Последствия для россиян будут очень серьезными 4 25.12.2017, 21:05

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Из-за этого списка в Москве многие нервничают.

Против россиян, которых в январе 2018 год упомянут в "Кремлевском докладе" в США, автоматически не будут вводить санкции. Об этом "Коммерсанту" сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.

По его словам, из-за этого списка в Москве "многие нервничают", и члены Конгресса США хотели бы использовать его как санкционный список. Фрид считает, что такой вариант развития событий "вполне вероятен".

Эксперт отметил, что американские и европейские банки могут счесть присутствие своих клиентов в "Кремлевском докладе" признаком более высоких рисков.

В любом случае люди, которые попадут в список, не смогут сотрудничать с американскими физическими и юридическими лицами. Могут пострадать также клиенты европейских банков, связанных с финансовой системой США.

По мнению Фрида, все это "очень серьезно".

США ввели несколько пакетов санкций против Кремля после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе весной 2014 года.

2 августа Трамп одобрил введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что до конца января 2018 года министерство финансов США подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

13 декабря американский сенатор Марко Рубио заявил, что США могут ввести санкции против близких к Путину чиновников.