«Неужели камера поняла, что я с прицепом?» 7 25.12.2017, 21:33

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Почему водитель получил штраф от системы фотофиксации?

Судя по названию, камеры автоматической фотофиксации скоростных режимов должны отслеживать превышения скорости в автоматическом режиме, то есть без присутствия человека. Но порой водителей удивляет исключительная наблюдательность таких систем.

Читатель прислал abw.by вопрос: мужчина недоумевает, неужели камеры поняли, что он двигался на авто с прицепом?

"Получил письмо за превышение скорости. Скорость была 96, а там ограничение 90, что подтверждается информацией на сайте. Мне выставили превышение 26 километров в час, как будто ограничение 70. Я ехал с прицепом, то есть превышение как таковое имеет место, но неужели камера поняла, что я с прицепом? Я написал письмо ответственным за камеры, но ответа не получил", - рассказал автомобилист.

В главе 11 "Скорость движения" ПДД говорится: "...78. При выборе скорости водитель должен учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения". При этом пункт 80.4 разрешает автобусам и легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям максимальной массой более 3,5 тонны на автомагистралях двигаться со скоростью не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч.

Превышение произошло на 99-м километре трассы Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог). На данном участке водитель двигался со скоростью 96 км/ч, в то время как должен был ехать со скоростью 70. В итоге автовладелец был признан виновным по ч.6 ст.18.13 КоАП и обязан выплатить штраф в размере 46 рублей.

Что касается прицепа, то на изображениях из Постановления его разглядеть сложно - на одном из них на заднем плане видно некое темное пятно. Однако не стоит забывать, что распечатанные фотографии, скорее всего, гораздо худшего разрешения, а вердикт выносится с учетом оригинальных снимков, где детали видны гораздо лучше.

В соответствии с ПДД водитель действительно нарушил правила, то есть к ответственности привлечен справедливо, да и сам он этого не отрицает. Интересен другой момент - как камера в автоматическом режиме поняла, что автомобилист двигался с прицепом? Вспомним предыдущий материал: скорость автомобиля оказалась выше на 10 км/ч, чем было установлено на том участке дороги, однако ответственный сотрудник, обнаружив наклейку "70", решил, что превышение гораздо серьезнее: то есть зафиксировала нарушение система, а квалифицировал его уже человек.

А как в данном случае водитель Citroёn оказался привлеченным к ответственности?

Под видом водителя мы позвонили в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" с вопросом о том, как камера оказалась способной определить наличие прицепа. Нам пояснили, что система действительно умеет распознавать габариты транспортного средства и по ним определять, это грузовое ТС, либо легковое с прицепом, либо просто легковой автомобиль.

"Вы двигаетесь с прицепом - это видно на фотографии. Исходя из габаритов, система отнесла ваше транспортное средство к легковому с прицепом. Поэтому вы на данном участке дороги должны были двигаться со скоростью, не превышающей 70 километров в час, а данную скорость вы превысили", - ответили нам.