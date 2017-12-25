Трамп признался, какое желание загадал на Рождество 25.12.2017, 21:45

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В канун Рождества президент США ответил на звонки от детей.

В канун Рождества, президент США Дональд Трамп отвечал на звонки от детей, спрашивая их, чего они хотели бы больше всего от Санта Клауса, и делясь собственными желаниями на Рождество.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

Разговаривая с президентом, один мальчик пожелал получить конструктор. Другой - чтобы его бабушка вышла из больницы.

Трамп же озвучил, что он больше всего хочет "мира для страны".

"У нас есть процветание - теперь мы хотим мира", - сказал Трамп в беседе с мальчиком по имени Райан, который звонил космическому командованию NORAD, чтобы узнать где находится Санта.

Сидя рядом со своей женой, Меланией Трамп, в украшенном гобеленами большом зале, президент активно общался с детьми и их родителями. Присутствующие репортеры могли слышать только то, что говорил президент.

Трамп поделился и своим предвидением с детьми.

"Я предполагаю, что Санта хорошо к тебе отнесется. Действительно хорошо. Лучше чем когда-либо", - сказал он ребенку из штата Миссисипи, пригласив ее посетить когда-нибудь Овальный кабинет в Белом Доме.