«Црвена Звезда» отказалась платить БАТЭ €1,7 миллиона за Иванича 25.12.2017, 21:59

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Мирко Иванич

Фото: fcbate.by

Гендиректор сербского клуба заявил, что «Црвена Звезда» не готова платить такие деньги за полузащитника.

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о том, что клуб отказался от покупки полузащитника БАТЭ Мирко Иванича.

«Рассматривали Иванича, но отказались от этой идеи. «Црвена Звезда» еще не на таком уровне, чтобы платить за игрока 1,7 млн евро», — цитирует Терзича by.tribuna.com со ссылкой на novosti.rs.

Ранее руководство БАТЭ отклонило предложение «Црвены Звезды» по трансферу защитника Неманьи Милуновича и хавбека Мирко Иванича. Сербский клуб предложил за обоих игроков 2,5 млн евро.

Сербские СМИ сообщали также, что сам Иванич не хочет переходить в «Црвену Звезду».