Минск – самый популярный у россиян город СНГ на Новый год 6 25.12.2017, 22:15

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Минск возглавил топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для путешествий и отдыха россиян на Новый год.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами в новогодние праздничные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, передает citydog.by.

По данным Tvil.ru, в столицу Республики Беларусь туристы планируют приехать на Новый год в среднем на 3,5 дня и потратить у нас на проживание около 40 евро в сутки. Оказывается, россияне любят ездить к Деду Морозу в его резиденцию в Беловежской пуще и отдыхают на горнолыжных курортах в Логойске и Силичах.

В Баку россияне планируют ехать на Новый год в среднем на 4 дня (43 евро в сутки на проживание), в Алматы, куда приезжают на горнолыжный курорт Чимбулак, – на 6 дней (46 евро), в Тбилиси – на 3,5 дня (37 евро) и в Ереван – на 3 дня (29 евро в сутки).