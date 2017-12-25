На военной радиостанции РФ звучал лозунг «Слава Украине!» 25.12.2017, 22:33

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Неизвестные включили на самой загадочной радиостанции России украинский лозунг.

Неизвестные 24 декабря включили на военной радиостанции России русский рэп и лозунг "Слава Украине", сообщает TJournal.

"Самая таинственная в России радиостанция УВБ-76 (неофициальное название – "жужжалка") прекратила вещание. На ее волнах пользователи не услышали привычный им гудок, означающий работу станции. Примерно в 21.00 по минскому времени на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут – зацикливание криков "Слава Украине!", – говорится в публикации.

25 декабря станция возобновила вещание в обычном режиме.

Радиолюбители, обсуждавшие происшествие во "ВКонтакте", предполагали, что хулиганы взломали или перехватили сигнал передатчика.

Резервная станция оповещения УВБ-76 работает на коротких волнах. В обычном режиме передается маркер канала в виде жужжания. Изредка транслируется код в виде слов и цифр – сигналы управления армии РФ.