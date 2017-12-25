В Молодежном театре Литвы поставят спектакль по книгам Светланы Алексиевич 25.12.2017, 22:45

Светлана Алексиевич

Посмотреть постановку приедет и сама писательница.

Сам спектакль был срежиссирован Эймунтасом Некрошусом совместно с театром Meno fortas, передает svaboda.org.

Как пишут на сайте Молодежного театра Литвы, Алексиевич планирует приехать на одну из постановок в январе.

После спектакля все желающие смогут лично пообщаться с Нобелевским лауреатом.

Весной прошлого года писательница уже приезжала в Литву в Паневежис, где актеры Паневежского драматического театра сыграли спектакль «Чернобыльская молитва», поставленный по написанной ею одноименной книге. Тогда она сказала, что ездит не на все премьеры, поставленные по ее произведениям, но от приглашения в Паневежис не могла отказаться.