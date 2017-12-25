В ночь на 1 января в Минске пройдет Новогодний забег 25.12.2017, 23:06

1,647

«Забег в Новогоднюю ночь» стартует 31 декабря в 23:30 от Дворца спорта и будет проходить вдоль проспектов Победителей и Машерова.

Новогодний забег пройдёт в Минске в ночь с 31 декабря на 1 января. "Вбежать в Новый год" предлагает всем желающим клуб любителей бега "Виктория".

Пробежка стартует 31 декабря в 23:30 от Дворца спорта и будет проходить вдоль проспектов Победителей и Машерова. "Разворотное кольцо" — на Площади государственного флага. Финиш — в 0:30 возле того же Дворца спорта. Дистанция новогоднего забега составит 8,5 км.

Сбор полуночных бегунов начинается в 23:00. Желательно прийти заранее. На месте старта/финиша будет работать камера хранения. Также участников забега просят приходить в зимней беговой спортивной форме — переодеваться в Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей необязательно.