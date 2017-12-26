Власти фонтанируют экзотическими идеями 10 26.12.2017, 7:45

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Но спасти «луканомику» не удается.

После «Весны-2017» руководитель государства прилагал титанические усилия к оживлению рынка труда (преимущественно административными методами), повышению средней заработной платы (СЗП), созданию новых рабочих мест, для людей, которые «могли бы и хотели работать». Результатом всех этих разнообразных усилий должно было стать доведение средней заработной платы до 1000 рублей к концу года. К сожалению, не получилось, пишет Константин Скуратович на сайте nmnby.eu.

Кто виноват? Государство? Работники? Страстное и обоюдное желание (не о любви речь!) было. Кто из работников не желал бы иметь СЗП в тысячу полновесных рублей. СЗП, в общем, статистическая единица, но при ее увеличении, как правило, растет и персональная зарплата каждого. А начальники? Начиная с министров, «губернаторов и мэров» и заканчивая начальниками цехов и участков, каждый получал персональную задачу «помочь людям» больше заработать. Любой ценой и порой самыми экзотическими средствами. Например, отправляя персонал в отпуска без денежного содержания, но при сохранении фонда оплаты труда. В итоге оплачивается фактически отработанное время – не 24 дня, а 12, и цена рабочего дня таким образом удваивается, статистически СЗП растет.

Но это именно экзотика, малопригодная для массового применения.

Благодаря переходу к декретному управлению сферой труда, к этому делу подключились все административные и территориально-вертикальные государственные и полугосударственные институты, Минтруда как профильная в этом деле структура немного ухудшил свои позиции. Завоеванные, к слову, во многом усилиями прежнего министра Марианны Щеткиной, которая не уставала от инноваций, буквально фонтанировала идеями, вдохновлявшими и руководителя государства. Обещалось, например, взыскать задолженность перед государственными программами со всех социальных иждивенцев, трудоустроить всех безработных до 1 мая, наконец, создать условия для повышения зарплаты прилежным и умелым работникам.

А у публики появилась возможность проводить пошаговый мониторинг реализация шумно пропиаренных «реформ». И получилось, что ни шаг, то провал, каждый новый день – фиаско. А самая неожиданность произошла с Ириной Костевич. Ее предшественница явно перебрала по части смелых инноваций, что называется, план перевыполнила. Поэтому новому министру оставалось только всякий раз объяснять, почему «вот это» не получилось, но следующее «вот это получится».

Вступая в должность министра, г-жа Костевич после встречи с руководителем, заявила: «Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень зарплаты. К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее 1 тысячи рублей. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы».

«Что касается» новых рабочих мест», они, возможно, созданы. Но не оказались эффективными, то есть не стали зарплатоемкими, но остались малопроизводительными и ресурсоемкими. Средняя зарплата «должна составить не менее 1 тысячи рублей» – не составила, уровень пенсий «должен составить не менее 400 рублей», не составил. Не дотянулся на 80-90 рублей.

А почему? Г-жа Костевич, выступая в «парламенте» ответила на этот вопрос не прямо, а косвенно. Она заявила, что и «в следующем году» среднегодовая зарплата, в зависимости от сценария развития экономики (как карта ляжет – автор), составит 921-941 рублей». Это не «тысяча», это намного менее тысячи». И это, де мол, потому, что «в реальном секторе» СЗП «безусловно превысит 1000 рублей», а «зарплата бюджетников» (по традиции, по сложившейся в экономике ситуации?) составляет 80% от СЗП реального сектора, то есть около 800 рублей.

Вот в это можно поверить, если из горних высот социально-экономического планирования опуститься на землю. Но и в этом случае остаются сомнения. По каким-то причинам г-жа министр сравнивает между собой занятых «в реальном секторе» и бюджетников. Бюджетники, например, могут работать на коммунальных, как прежде говорили, планово-убыточных промышленных предприятиях или на хозрасчетных организациях, финансируемых из бюджета. То есть в самом что ни есть реальном секторе. Вообще, к реальному сектору чаще всего относят совокупность отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги. Что важно, они и живут за счет продажи любых разрешенных законов товаров и услуг.

Отличие бюджетников от прочих работников в том, что они продают свою рабочую силу государству как нанимателю. Если их зарплаты «не дотягивают» до остальных, следовательно, государство эксплуатирует их труд больше остальных нанимателей.