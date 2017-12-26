В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля 12 26.12.2017, 7:57

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Стоимость биткоина может упасть до нуля, в случае если его не начнут использовать в качестве платежного средства.

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства, считают специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette). Результатами исследования рынка криптовалюты специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке, сообщает издание Business Insider.

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться. «Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость [биткоина] будет равняться нулю», — цитирует слова Фосетта Business Insider.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около $ 3 млрд, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно $ 5,4 трлн, пишет издание. Не может похвастаться сеть биткоина и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоина составляет $ 300 млн, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $ 17 млрд, пишет РБК.

«Можно ли считать биткоин валютой? Нет. Нет процентной ставки, связанной с биткоином. Цифровым золотом? Может быть. Но для него нет никакого практического применения, в то время как золото используется в электронике и ювелирных изделиях. Однако инвесторы, видимо, приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но ее очень сложно масштабировать и не брать комиссий за транзакции», — объясняет Фосетт.

На прошедшей неделе курс биткоина потерял почти 20% за сутки и 40% с завоеванного ранее максимума $ 19 тыс. за 1 BTC. В пятницу, 22 декабря, «цифровое золото» опускалось до уровня в $ 11,8 тыс. за монету. По мнению опрошенных РБК экспертов, на падение биткоина повлияли «неопытность инвесторов» и «перекупленность» криптовалюты. «Последние недели биткоин рос слишком большими темпами в ожидании запуска фьючерсов, так что откат неудивителен. Основополагающей причиной коррекции стала перекупленность биткоина», — объяснил РБК редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль. После падения за выходные курс валюты немного вырос. По данным на 19.00, курс биткоина составляет $ 13,8 тыс.