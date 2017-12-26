Бойкот-2018 4 Игорь Эйдман

26.12.2017, 8:01

3,644

Игорь Эйдман

Главным политическим событием 2018 года в России станет бойкот выборов (забастовка избирателей).

Есть шанс, что эта кампания изменит политическую ситуацию в стране. После отказа Навальному в регистрации силы сторонников бойкота выросли многократно, у них появилась организационная структура в регионах и популярные информационные каналы.

Учитывая усталость избирателей от вечного Путина, их общее разочарование и неверие в путинские выборы, результат бойкота в столицах и многих других городах может быть самым неожиданным. Если в Москве, Питере, Екатеринбурге и т.д. голосовать за Путина придут меньше трети избирателей - это будет позор режима, попытки скрыть который приведут только к дополнительным конфликтам и столкновениям и, в конечном итоге, к делегитимизации путинского правления.

Повторяю здесь мой пост двухнедельной давности, ставший после отказа Навальному в регистрации еще актуальней.

Предстоящие "выборы" - не простая формальность. Они - важный церемониал "венчания Путина" на очередной срок. Путину надо его провести солидно, красиво и уверенно, чтобы в очередной раз легитимировать свое фактически диктаторское правление. Оппозиция победить на псевдовыборах конечно не может, но способна в той или иной степени сорвать проведения церемониала, подорвав тем самым легитимность Путина в глазах мира и российского общества.

Выборы в Думу (это тоже церемония) в 2011 году не удалось провести солидно и прилично. Получился скандал с фальсификациями, начались массовые демонстрации, власти были близки к панике. Сейчас их задача не допустить ничего подобного.

Оппозиция сейчас находится в роли молодого любовника, возлюбленную которого родители хотят выдать помимо ее воли замуж за мерзкого старика. Необходимо сорвать обряд венчания. Здесь все средства хороши. Можно напоить священника, запустить крыс в церковь, украсть у старика его зубной протез.

Победить на выборах невозможно. Но можно устроить большой скандал, который сорвет планы властей по проведению этого церемониала и поставит под сомнение его легитимность. Вызвать его может только отчаянная и отвязная бойкотистская кампания.

Игорь Эйдман, Фейсбук