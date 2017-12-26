Шведский архитектор рассказал, как Санта-Клаус приземляется на крыши 1 26.12.2017, 8:12

Санта, восемь оленей и под завязку набитые сани должны весить около полутора тонн.

Крупная шведская строительная компания NCC накануне католического Рождества задумалась, выдержит ли крыша среднестатистического дома приземление саней Санта-Клауса с оленями и подарками. Расчетами занимался архитектор Томас Лехнер, пишет NEWSru.com.

По его подсчетам, страдающий избыточным весом Санта, восемь оленей и под завязку набитые сани должны весить около полутора тонн. "Расчет основан на некоторых не поддающихся проверке фактах. Я подумал, что Санта должен весить около 150 кг, сани - 140 кг, олеги 960 кг, а мешок подарков - 50 кг. В этом случае для благополучного приземления требуются качественно выполненная черепичная крыша", - говорит Лехнер.

По самому катастрофическому сценарию, который предусмотрели в Стокгольме, Санта-Клаус вез бы все подарки для всех детей в мире за один раз. По расчетам NCC, подарки со средним весом 100 г для 2 млрд детей в мире должны весит около 200 тысяч тонн при том, что пять тысяч будет весить джутовый мешок высотой 50 метров, в который они упакованы. В этом случае давление на крышу составит 2,0 МПа. Это максимальная рекомендуемая нагрузка при строительстве дома на гранитной скале. Обычный шведский дом под таким грузом может сложиться как бумажный.

"Мы надеемся, что Санта подумал об этом. Мы в NCC предположили, что у него, вероятно, есть рождественские склады в стратегических местах", - признался Томас Лехнер.

Он также напомнил, что на успех приземления могут повлиять количество снега на крыше и угол ее наклона. Так, например, если крыша слишком покатая, сани просто соскользнут.

Размышляя об этом, архитектор вынужден был включить в уравнения немного рождественской магии. "Если Санта существует, то это единственное разумное предположение", - пояснил он.