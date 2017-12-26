Белорусы об аварии в Москве: Пока мы вытаскивали людей, другие стояли и снимали на мобильники 6 26.12.2017, 8:29

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Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и въехал в подземный переход с людьми.

Вся Москва смотрела это видео со Славянского бульвара. Автобус стоит на остановке, потом начинается медленно двигаться и вдруг въезжает на тротуар и моментально скатывается в подземный пешеходный переход, пишет kp.by.

- Теракт! Специально поехал!

- Да нет, скользко было, может, тормоза отказали.

- Мигрантов набрали, водить не умеют.

Не отрываясь от мониторов, москвичи обсуждали эту странную, на первый взгляд, аварию.

- ДТП произошло в 14.30 с участием автобуса нашей компании, - сообщили "КП" в "Мострансавто". - Его маршрут - №818 («Сколково - станция метро «Славянский бульвар»). Автобус был выпущен в 2016 году и находится в эксплуатации с прошлого года. Водитель - 1959 года рождения, работает в «Мострансавто» с 2000 года. Гражданин России.

- А его проверяли на алкоголь перед выездом?

- Это обязательная процедура. Все водители перед выездом на линию проходят медицинский осмотр, в ходе которого специалисты проверяют организм на наличие алкоголя и наркотических веществ. Если что-то находят, в рейс такого водителя никто не выпустит. В данном случае было все нормально.

«Я УСПЕЛ ОТПРЯНУТЬ И КАКУЮ-ТО ЖЕНЩИНУ В СТОРОНУ ОТТЯНУЛ»

Около пяти часов тягач вытащил автобус из перехода. Место все ещё было оцеплено. Людей из метро отправляли через другую часть перехода.

Двое молодых людей из Беларуси Даниил и Дмитрий стали очевидцами - они поднимались по лестнице, когда в переход съехал автобус.

- Повезло - я успел отпрянуть, - говорит Дмитрий. - И какую-то женщину в сторону оттянул. Потом была неразбериха. Пассажиры разбивали стекла, выбирались. Мы сначала растерялись, а потом бросились помогать. Больше всего бесили люди, которые начали нас снимать на телефоны...

- Водитель что в этот момент делал?

- Он сам выбрался, - говорит Даниил. - Пожилой седой мужик. Все его повреждения - царапина где-то на лбу. Стоял, хлопал глазами: «Я не знаю, как так получилось. Я не знаю...» Мы вынесли несколько человек.

- Была одна девочка лет тринадцати, - продолжает Дмитрий. - Вся в крови. Вероятно что-то сломано. Она про ногу говорила. Я нёс ее на руках. Ей было больно, а я пытался ее успокоить: «Потерпи, милая, потерпи». К тому времени уже подъехали машины скорой помощи. Мы занесли девочку в одну из них. С ней ещё сестра была, она не пострадала. Их увезли врачи. Очень хотим с другом узнать, все до у неё в порядке.

- Погибших видели?

- Да. Погибли люди, которые шли по переходу и попали под автобус. Мы не считали. Но людей, которые уже не двигались, было человек восемь-десять.

«ВОДИТЕЛЬ ОТВЛЕКСЯ И БОИТСЯ ПРИЗНАТЬСЯ В ЭТОМ»

По данным следствия, одна из версий произошедшего - неисправность автобуса, вторая - водитель не справился с управлением.

Сам водитель 58-летний Виктор Тихонов был задержан на месте и во время допроса рассказал, что «находясь на остановке, автобус внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и он продолжил движение». Так его слова приводит пресс-служба Следственного комитета, сотрудники которого возбудили уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)». Наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

По другим данным, водитель Виктор Тихонов пытался освободить место для автобуса, который подъехал сзади, и снял машину с ручника.

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся, и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем.

- В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек, - сообщили «КП» в Департаменте здравоохранения Москвы. - Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского (в последнюю больницу попала 16-летняя девушка, именно ее спасли ребята из Белоруссии — Ред.).

Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.