11 фильмов, которые стоит посмотреть в преддверии Нового года 6 26.12.2017, 8:47

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Несколько фильмов, которые дарят по-настоящему праздничное настроение.

Список приводит журнал «Новое время».

Любите Куперов

Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи…

Фото: Lionsgate

Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус

Бет Эндрюс — мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. Ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. В это время в Калифорнию приезжает Ник - сын Санта-Клауса. Когда Санта выходит на пенсию, то именно Ник должен его заменить, а для этого ему необходимо жениться.

Фото: Sonar Entertainment

Рождественская песнь

Злобная Кэрол Каммингс — самая большая скандалистка на телевидении, отчего у неё все идёт наперекосяк. Но перед самыми праздниками к Кэрол явились три духа, которые намерены указать ей на ошибки. Удастся ли им на самом деле помочь поразительно красивой, чрезвычайно богатой и невыносимо грубой современной Скрудж найти своё сердце и душу? На пороге Рождество, и чудо вполне может произойти.

Фото: Hallmark Channel

Бойфренд на Рождество

В душе каждого человека живет мечта о настоящей любви. Холли Грант не хватает того, что есть у двух ее лучших подруг — Бет и Дианы. Без бойфренда в рождественский вечер ее жизнь лишена главного, и только чудо может исправить ситуацию.

Фото: Hallmark Channel

Рождественская мелодия

Учитель музыки помогает девочке, недавно приехавшей в город, написать песню для Рождественского концерта.

Фото: New Line Cinema

Рождество

Итан, Исаак и Крис являются друзьями с самого детства. Уже в течение десяти лет они ежегодно собираются в сочельник Рождества, чтобы всю ночь весело и беззаботно кутить. Но теперь мужчины уже выросли, и им пора обзаводиться обязанностями и перестать вести себя, как дети. Друзья собираются завершить традицию в этом году, а чтобы навсегда запомнить этот момент, они планируют найти самую лучшую Рождественскую вечеринку во всем Нью-Йорке.

Фото: Columbia Pictures

Это, блин, рождественское чудо

Бойд Митчлер не хотел ехать отмечать Рождество в дом своего чудаковатого отца, но супруга уговорила его. Эта поездка виделась ей как возможность для мужа, наконец, наладить свои отношения с родственниками. И вот когда они уже добрались до места, Бойд неожиданно осознал, что забыл все подарки дома и теперь ему предстоит вернуться за ними. Вместе с ним в эту поездку отправляется его отец и брат. Чтобы спасти семейное Рождество им необходимо вернуться до рассвета и скорее всего это приключение они запомнят навсегда…

Фото: Sycamore Pictures

«Старый» Новый год

Действо фильма разворачивается в одном из крупнейших мегаполисов Америки - Нью-Йорке. Сюжет рассказывает о судьбах нескольких абсолютно разных героев, чьи заветные желания сбываются в канун Нового года. Более того, в главных ролях - настоящая плеяда звезд Голливуда.

Фото: Warner Bros. Pictures

Реальная любовь

Сюжет картины состоит из десяти историй, развивающихся за несколько недель до Рождества. Судьбы абсолютно незнакомых людей по разным причинам переплетаются в сочельник, чтобы каждый из них понял главное - «Любовь повсюду».

Фото: Universal Pictures

Отпуск по обмену

Фильм повествует о двух женщинах, которые знакомятся через интернет и решают обменяться домами на время рождественских выходных. Каждая пытается сбежать от проблем, но, в результате находит не только покой, но и любовь.

Фото: Columbia Pictures

Плохой Санта

Сюжет развивается вокруг алкоголика и грабителя, который ранее провел за решеткой. Чтобы ограбить торговый центр, мужчина устраивается на работу Санта Клаусом, где встречает мальчика полусироту, который меняет его жизнь.

Фото: Dimension Films

Один дома

История о Кевине МакКалистере считается классикой среди новогодних фильмов. Восьмилетнего мальчика семья по ошибке забывает дома. Но во время отпуска, грабители решили обчистить дом, не подозревая, что им в одиночку даст отпор юный Кевин.