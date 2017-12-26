В Минске при пожаре в многоэтажке эвакуировали людей 1 26.12.2017, 8:55

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Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Девять человек были эвакуированы при пожаре в Минске, сообщили БелТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажки на пр.Пушкина, 13 поступило спасателям 25 декабря в 16.39. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова через 2 минуты после звонка о происшествии.

"Открытым пламенем горел балкон на седьмом этаже. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена лежащая на земле женщина. Работники МЧС передали ее бригаде скорой медицинской помощи. С сочетанными травмами, отравлением продуктами горения и ожогами различной степени пострадавшая была госпитализирована", - проинформировали в управлении.

До прибытия подразделений МЧС два человека - 36-летний мужчина, предположительно, из горящей квартиры и 53-летняя женщина из соседней квартиры - самостоятельно покинули место пожара. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" они были доставлены в больницу. С этажей выше спасатели эвакуировали 9 человек.

Пожар был ликвидирован в 17.03. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.