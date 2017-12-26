В минское «Динамо» пришел болгарин Крум Стоянов 1 26.12.2017, 9:11

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Несколько мыслей о новобранце «Динамо-Минск».

Диспозиция после трансфера

Болгарский новичок «бело-синих» играет на левом фланге: защитника или вингера. Учитывая продление контракта с Остроухом, получается, сейчас эту позицию можно считать укомплектованной, пишет «Трибуна».

Стал ли левый фланг «Динамо» сильнее и каковы перспективы в команде Артема Быкова? Очевидно, шансы на расставание полузащитника с клубом только возросли. И вряд ли Стоянов станет достойной заменой игроку сборной Беларуси. К слову, болгарин по оценке «Transfermarkt» уступает в рыночной стоимости всем защитникам клуба, кроме молодого Швецова.

Также стоит отметить, что в «Динамо» уже 8 легионеров. Подписания иностранцев еще будут, а потому вероятно расставание с кем-то из числа нынешних. Держать на зарплате 10 легионеров вряд ли минский клуб себе позволит.

Так ли хорош Стоянов?

К сильным качествам болгарина можно отнести цепкость, игру в прессинге, навесы и обострения (1.3 КП за матч). Стоянов активно идет в отбор, добротен при комбинационной игре и неплох в обводке (2.7, 46%). При этом Крум слаб в единоборствах (50%) и верховых единоборствах (42%).

Здесь любопытен один небольшой момент. Стоянов в футбольных анкетах проходит с ростом 1.77. Примерно такой же указан у экс-футболиста Лаврика. Даже по клубному фото заметно, что болгарин явно выше своих биографических данных.

В целом, Стоянов лишь в двух показателях входит в 100 лучших игроков болгарской лиги. По навесам он 28-й с показателем 2.6 за матч (21% успешных), по отборам 90-е место (4.3 отбора, 69%). По всем остальным данным Крум даже не в топ-100. Если брать последние матчи, цифры чуть привлекательнее.

Объяснение на поверхности — Стоянов в нынешнем сезоне был игроком ротации в «Ботеве». Из 20 игр чемпионата Болгарии он всего трижды выходил в основном составе и лишь один матч провел полностью.

За карьеру Стоянов наиграл 126 поединков на высшем уровне, при это в 61 игре был заменен/выходил на замену. Это может свидетельствовать о слабой выносливости или физических кондициях в целом.

Выступал Крум сплошь за середняков и аутсайдеров болгарской лиги. Поэтому опыта и ментальности для решения высоких задач не имеет. Частая смена клубов также сомнительный плюс. Переходы по линии «Витебск»-«Ислочь»-«Городея» у нас ведь не котируются?

У Стоянова нет ни одной игры за сборные хотя бы на уровне U-21. То есть в пул одаренных в своей стране Крум также не входил. Для сравнения, все игроки с BLR паспортом в минском «Динамо» были востребованы в наших сборных младших возрастов.

Выводы из этого не самого удачно составленного видео:

— Стоянов пропускает передачи за спину и потом героически исправляет положение

— Прострелы получаются лучше. Навесы неудобные по высоте и направленности для завершения атак

— Удары по воротам в исполнении Крума редкость или не вошли в нарезку

— Стоянов действительно активен в отборе и может обыграть соперника, на скорости протащить мяч.

В целом, оба левофланговых вингбека «Динамо» нацелены на передачу и без индивидуального завершения впереди. Остроух сильнее в плане любых единоборств, надежности и более прагматичной игры в пас. Стоянов выигрышнее при разгоне атак за счет скорости и дриблинга.

А по классу это сопоставимы футболисты уровня «B» (средний по лиге), максимум при хороших кондициях «B+» (выше среднего по лиге). Если брать ориентиром команды первой восьмерки.

Альтернатива

Можно было закрыть эту позицию игроками с BLR паспортом.

Максим Чиж сейчас на травме и связан с Брестом контрактом до конца 2019-го года. Но высока вероятность расставания по соглашению сторон. Сильные качества этого футболиста при «реанимации» физических кондиций:

— левоногий игрок с хорошими навесами, способный заполнять зону и завершать атаки

— исполнение стандартных положений

— поставленный дальний удар

— универсализм, игра на нескольких позициях

У Чижа отличная левая нога, по классу и благодаря универсальности он может конкурировать со всеми левшами в «Динамо» (Остроух, Лекович, Николич). Да, это тоже «B» или «B+», но в хорошем возрасте и с правильным паспортом. Если Чиж заиграет на своем уровне второй половины 2016-го, он точно будет выигрышнее любого из перечисленной троицы динамовцев.

Статистика в матче Минска и Бреста из 8-го тура:

Второй вариант — Кирилл Печенин. Левая нога, хорошие навесы и подачи со стандартов. Игрок молодежной сборной, довольно ярко проявивший себя во второй части сезона. Кирилл показал высокую эффективность в атаке, пусть иногда и благодаря фарту: 13 игр, 1+4 в чемпионате.

Печенин принадлежит «Витебску», но сумма за него явно меньше трансфера Волкова в БАТЭ. Думаю, на разнице между зарплатой легионера, «Динамо-Минск» вполне могло приобрести этого футболиста.

Пока же приветствуем Крума Стоянова.