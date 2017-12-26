История брестчанина, у которого на обследовании «проглядели» порок сердца 1 26.12.2017, 9:36

2,705

Жизнь мужчине спасла кардиолог, которая диагностировала порок сердца по шумам.

Историю публикует «Вечерний Брест».

«Меня зовут Антон. Мне 37 лет. За эти годы много раз проходил медосмотры и медкомиссии, в том числе и «водительскую» каждые пять лет. Отслужил в армии и был уверен, что совершенно здоров. Да и образ жизни вел «правильный»: не курил, не пил алкоголь, ходил в тренажерный зал, играл в волейбол, по субботам посещал баню. Первый тревожный звоночек прозвучал в начале этого года. После силовых упражнений в «тренажерке», как обычно, замерил свой пульс и вдруг обнаружил, что он неравномерный. Как будто один такт пропадает. Потом стал замечать, что быстрее устаю. В поликлинике я нечастый гость, но тут решил провериться. За месяц до этого мы с друзьями ездили в Индию, где впервые попробовали покурить кальян. Вдруг это от него побочная реакция?

Я «приписан» к поликлинике № 2 на ул. Белова и на прием к участковому терапевту пошел именно сюда. Врач попросила сдать анализы и направила на кардиограмму. Кардиограмма показала, что сердце немного увеличено в размерах. Спросила: болит? Нет. Одышка, отеки есть? Нет. Спортом занимаешься? Да. Ну, тогда понятно, почему сердце увеличено, ничего страшного в этом нет.

На всякий случай, для самоуспокоения, решил показаться кардиологу. Теперь думаю: какое счастье, что я попал на прием именно к этому доктору! Ирина Владимировна Шаблова ведет в поликлинике прием на платной основе, а к «бесплатному» кардиологу запись была на несколько недель вперед. Шаблова послушала меня, посмотрела результаты анализов и отправила на УЗИ сердца. Я сделал его в больнице СМП и вернулся с результатом к Шабловой. Ей заключение врача УЗИ явно не понравилось, она снова начала выслушивать мое сердце с помощью стетоскопа, долго и с пристрастием расспрашивала, чем болел в детстве. Я, честно говоря, даже устал от такой дотошности. И тут врач говорит: «У вас в сердце не шумы даже, а машинный гул какой-то. Странно, что из заключения УЗИ этого не видно. Думаю, у вас порок сердца. Возможно, понадобится операция. Я бы хотела, чтобы вы сделали УЗИ еще раз. Лучше - в областной больнице».

Это уже потом я узнал, Ирина Владимировна 25 лет проработала кардиологом в областной больнице и знает, что там УЗИ делают на очень высоком уровне. Обследование подтвердило: да, у меня порок сердца, и он уже дал осложнения. Срочно нужна операция. «Вам повезло, что вы попали именно к Шабловой», - обронил врач УЗИ в областной больнице.

Оперировали меня в Минске в РНПЦ «Кардиология». Хирург заменил сердечный клапан и ушил аорту. Операция была срочной, потому что заболевание стремительно прогрессировало. Если на первом УЗИ диаметр аорты составлял 36 мм, на втором - 45 мм, то в РНПЦ, когда сделали коронарографию, размер аорты увеличился уже до 65 см. Ее стенки так истончились, что могли разорваться в любой момент.

Сейчас, спустя три месяца после операции, чувствую себя неплохо. О силовых нагрузках в тренажерном зале, конечно, придется забыть, но через год врачи - для поддержания формы - разрешат заниматься плаванием, ходьбой и ездой на велосипеде. Я понемногу возвращаюсь к привычной жизни. И не могу не думать о том, что Ирина Владимировна, по большому счету, спасла мне жизнь. Если бы я не попал к ней на прием, если бы она не настояла на повторном УЗИ... Скорее всего, я бы просто принимал прописанные врачом таблетки и продолжал таскать штангу. И сколько таких нагрузок выдержало бы мое сердце?

К слову, в Минске подтвердили: порок сердца у меня не приобретенный, а врожденный. И до 37 моих лет никто об этом не знал...»