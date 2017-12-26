В Вильнюсе на стене Кафедрального собора показали рождественскую сказку 26.12.2017, 9:42

На фасаде Кафедрального собора в столице Литвы начали показ рождественской сказки в формате 3D.

Сказка этого года отличается от прошлогодней. На этот раз в праздники можно увидеть сказку "Щелкунчик". По словам организаторов, это развлечение из года в год набирает популярность, привлекая около 120 000 зрителей, пишет Delfi.

Рождественскую сказку в Вильнюсе можно будет увидеть 5 дней - с 25 по 29 декабря включительно. Ежедневно проведут по три сеанса - в 17, 18.15 и 20 часов. Сказка длится 15 минут.