Температурный рекорд побит в Бресте 25 декабря 1 26.12.2017, 9:54

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Температура воздуха достигла плюс 9,1 градуса.

Температурный рекорд побит в Бресте 25 декабря, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Бресте 25 декабря был установлен температурный рекорд. Температура воздуха достигла плюс 9,1 градуса. Предыдущий температурный максимум в этот день был установлен в 1980 году и составлял 8,2 градуса выше нуля", - сказали в Гидромете.

Сегодня днем по Беларуси будет от 1 до 7 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый.