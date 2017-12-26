Этот продукт способен сделать человека умнее 6 26.12.2017, 10:19

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Открытие сделали ученые из Университета Пенсильвании.

Дети не всегда едят то, что полезно, нередко делая выбор в пользу чего-то более вкусного или привлекательного внешне. Родителям приходится приводить немало аргументов, чтобы договориться с ребенком и объяснить ему, в чем польза того или иного продукта.

Ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) опубликовали результаты своего исследования, которые несомненно пригодятся родителям: они продемонстрировали, что употребление рыбы делает детей умнее и улучшает детский сон.

Ученые изучили рацион 541 ребенка из Китая в возрасте от 9 до 11 лет. Авторы попросили каждого участника ответить на вопросы об образе жизни и рационе. Кроме того, все дети прошли тест на оценку умственных способностей. Родителей же попросили оценить качество сна детей.

После этого исследователи проанализировали собранные данные и выяснили, что коэффициент интеллекта детей, которые ели рыбу хотя бы раз в неделю, был почти на 5 пунктов выше, чем у детей, в рационе которых рыба отсутствовала. Кроме того, авторы показали, что дети, регулярно употреблявшие рыбу, лучше спали и практически не просыпались среди ночи.

Исследователи подчеркивают важность употребления рыбы, связывая пользу этого продукта с содержащимися в ней полиненасыщенными жирными кислотами.

Лучшим способом научить детей есть рыбу может стать приучение к этому продукту с раннего детства. Ребенок, которому не давали рыбу в младенчестве, позже может отказываться от нее из-за непривычного запаха или вкуса. Родители должны и сами регулярно есть рыбу, пытаясь таким образом заинтересовать ребенка своим рационом.