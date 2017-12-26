«Продаю машину, чтобы покупать еду» 9 26.12.2017, 10:21

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Фото: tut.by

Как живет в Барановичах авторынок «Звездный».

Intex-press побывала на барановичском авторынке «Звездный» и узнала, что сейчас там происходит, кто продает свои авто и какие машины пользуются спросом у барановичских покупателей.

В воскресенье утром на авторынке «Звездный» многолюдно. Чистые и блестящие машины стоят в пять рядов, между ними ходят покупатели. На рынке около 50 автомобилей.

В первом ряду стоят машины более дорогих марок. Ценники на них начинаются от 10 тысяч долларов. Хозяева сидят, вальяжно раскинувшись на переднем сиденье, и не спешат даже опустить окно, чтобы поговорить с потенциальным покупателем. Кажется, что они приехали на рынок не продать автомобиль, а показать его во всей красе, чтобы потом уехать домой. Перед этими автомобилями мало кто задерживается надолго.

– Не по карману, – говорит про себя пожилой мужчина, который остановился возле презентабельного внедорожника в первом ряду.

Чуть дальше стоят автомобили постарше, дата производства которых – 90-е – начало 2000-х.

Вот здесь народа побольше. Ценники начинаются от 1600–1800 долларов. На некоторых машинах на табличке вместо цены указано «Договоримся».

Кто-то, заметив интересный вариант, просит у продавца посидеть за рулем, скрупулезно осматривает все под капотом и даже становится на колени, чтобы осмотреть дно автомобиля. Но уходит.

– Каждую щелинку посмотрел в авто. Что не понравилось, не понимаю, – оправдывается перед соседом продавец черного «Ауди».

Рынок оживает

Таких, как Сергей, в народе называют «перекупами». Мужчина покупает автомобили в неудовлетворительном состоянии, доводит их до ума и продает подороже. Этот бизнес у мужчины уже 15 лет. Сергей признается, что еще пару лет назад дела шли из рук вон плохо: кризис, у людей не было денег элементарно на продукты, не то что на автомобили. Но последние несколько месяцев, по словам мужчины, автомобильный рынок потихоньку оживает.

– Приходят, смотрят, покупают. И людей интересуют более дорогие и современные модели. Я связываю это с тем, что стали доступнее различные потребительские кредиты, – говорит Сергей.

Несмотря на то, что автомобили, которые продает, Сергей выкладывает в интернете, поездка каждые выходные на рынок для него своеобразный ритуал.

– Мне же как продавцу нужно знать, чем интересуются, что берут. А это можно определить только при живом общении. К тому же у меня здесь знакомые, которые рассказывают последние автомобильные новости, делятся полезными контактами, – говорит Сергей.

Недалеко от Сергея автомобиль продает Алексей Владимирович. Мужчина признается, что вынужден продавать автомобиль. Полгода назад он попал под сокращение на одном из предприятий города. Несмотря на строительную специальность и 20-летний опыт работы, найти новое место в Барановичах ему так и не удалось.

– Продаю машину, чтобы не быть обузой для своей семьи. Чтобы на эти деньги покупать продукты и оплачивать коммуналку, – с горечью говорит мужчина.

Цены – среднебелорусские

О том, как формируется цена на автомобили, продавцы отшучиваются – берем среднебелорусские. По их оценке, цены на «Звездном» немногим отличаются от цен в интернете и на минских авторынках.

– Загибать цены не вижу смысла. Дорогое авто может остаться у меня надолго, а ждать «лоха» нет времени, деньги нужны сейчас, – говорит один из продавцов.

Наибольшим спросом у покупателей пользуются автомобили экономкласса стоимостью до 3–4 тысяч долларов. По словам продавцов неплохо идут такие модели, как «Фольксваген Пассат Б6», «Фольксваген Гольф-4», «Опель Астра» и «Рено Сценик». Их стоимость варьируется от 5 до 7 тысяч долларов.

Что будет дальше с ценами на автомобили, не знают даже те, кто на этом зарабатывает. На некоторые модели цена растет, на другие падает. Делать какие-то прогнозы продавцы не берутся.