Россияне скучают по сыру 11 26.12.2017, 10:47

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После введения санкций жители РФ лишились возможности есть нормальный импортный сыр.

Об этом в Фейсбуке написал российский журналист Евгений Левкович.

- Подводя итоги уходящего года, я думаю, в том числе, и о таком малозначимом предмете, как сыр.

Заранее прошу прощения за то, что вообще думаю о малозначимом.

Так вот сыр.

Покупки, которые я мог позволить себе в уходящем году, ограничивались продуктами.

Удовольствия, соответственно, тоже (за редким исключением).

Сыр среди них – на первом месте.

Это из детства.

Это от бабушки с дедушкой.

Всё может надоесть.

Даже ром.

Сыр – никогда.

Это проверенный друг.

На завтрак он всегда.

Даже если в доме больше нет ничего.

Так вот сыр.

Всё, что до 500-600 рублей за килограмм (а это уже очень приличная для меня сумма) – стало самой настоящей отравой.

В химическом смысле этого слова.

Это не имеет право называться сыром.

Это не имеет право называться едой.

Это вообще не имеет право на существование.

Без сыра, конечно, можно прожить (хотя не хотелось бы).

Дело даже не в нём.

А в том, что в голове не укладывается: как нужно ненавидеть свой народ, чтобы в принципе его так травить.

Сознательно.

Со смаком.

Ладно я.

Я-то хотя бы добровольно.

И, справедливости ради, российский так называемый сыр – не самое опасное из того, что я в себя запихиваю.

Но дети.

Как вы кормите этим своих детей?

Это же не всякая собака в рот возьмёт.

Несколько раз за этот год мне привозили сыр из-за границы.

Это был настоящий праздник.

День свободного сыра.

В 2017-м году. В Москве. Я скучаю по сыру.