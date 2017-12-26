В Гродно Деда Мороза отправят в космос 1 26.12.2017, 10:54

Гродненские моделисты на протяжении десятка лет необычным образом отмечают Новый год.

В Гродно запустят праздничные модели ракет в виде снеговика и Деда Мороза, сообщил БелТА преподаватель лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества Александр Липай.

Гродненские моделисты на протяжении десятка лет необычным образом отмечают Новый год. К праздникам воспитанники областного центра технического творчества своими руками изготавливают необычные ракеты. С импровизированного космодрома традиционно стартуют снеговики, украшенные новогодние елки и даже ракета-Дед Мороз.

"Кроме того, запланирован пуск ракеты в виде петуха. Она будет символизировать собой уходящий год. На высоте ракета выпустит символ 2018-го: фигурка собачки спустится к зрителям на парашюте", - рассказал Александр Липай.

Пуски новогодних ракет пройдут 2 января на центральном спортивном комплексе "Неман". Стартует праздничная программа в 14 часов. Для гостей праздника подготовлены несколько сюрпризов. В том числе и розыгрыш призов в космическую лотерею.