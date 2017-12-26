Потупчик: Уже в 2018 году белорусы будут платить за электричество 100% 47 26.12.2017, 10:52

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Фото: tut.by

В планах властей — выход на оплату населением по полному тарифу и теплоэнергии.

Белорусы сегодня возмещают 85% затрат за потребляемую электроэнергию. Как пишет tut.by, oб этом сообщил министр энергетики Владимир Потупчик в программе «Главный эфир». По его словам, уже в 2018 году население будет рассчитываться за электроэнергию по полному тарифу.

— Уровень возмещения (населением. — Прим.) на электрическую энергию составляет 85%, на тепловую энергию — 18%. Уровень возмещения цены газа составляет только 40%, — сообщил министр. — Поэтому мы для себя поставили задачу в этом году, чтобы население вышло на 100-процентное возмещение затрат на производство электрической энергии. К сожалению, это не получится в связи с принятыми решениями правительства. Но в 2018 году мы обеспечим 100-процентное возмещением населением тарифов на электрическую энергию.

Владимир Потупчик добавил, что в планах — выход на оплату населением по полному тарифу и потребленной теплоэнергии.

— Что касается тарифа на тепловую энергию, а это самый дорогой ресурс, мы будем последовательно двигаться к тому, чтобы выйти на 100-процентное возмещение. Причем здесь движение идет в разных направлениях, — сказал министр энергетики.

По словам министра, в Беларуси намерены разработать и ввести новые дифференцированные тарифы на электроэнергию.

— Мы будем это делать. Это инструмент, которым пользуются абсолютно все страны мира. Мы должны дать возможность каждому потребителю принимать самостоятельное решение, что для них выгоднее — использовать электроэнергию, газ, дрова или каменный уголь.

Напомним, за введение в Беларуси новых дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток выступает Госстандарт.

С 1 февраля 2013 года были введены дифференцированные тарифы на оплату электричества. Сейчас действует трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электроэнергии и газа. Если потребление электроэнергии превышает максимальную норму в месяц по льготным тарифам, то оплата производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Так, абоненты, проживающие в домах с электроплитами, оплачивают электроэнергию по тарифам для населения (субсидируемым) при ежемесячном потреблении до 250 кВт•ч. В домах с газовыми плитами по тарифам для населения оплачиваются объемы до 150 кВт•ч.