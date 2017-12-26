Бизнес — на низком старте 5 Виктор Маргелов, belmarket.by

26.12.2017, 11:10

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Планы правительства рискуют не осуществиться.

В уходящем году принят пакет документов, направленных на «улучшение условий» деятельности частных предпринимателей. Проделана большая работа, которая позволит несколько снизить риски предпринимательской деятельности и в некоторой степени уменьшить затраты на ее осуществление.

Мы приветствуем эти изменения, однако упомянутые законодательные акты далеко не полностью затрагивают условия работы бизнеса. Чтобы частная инициатива в нашей стране могла полноценно развиваться, необходимы по крайней мере еще два условия.

Во-первых, нужен рост рынка: внутреннего либо экспортного, на котором широко представлены наши товары и услуги. В 2017 году экономический рост белорусской экономики в пределах 2 % нельзя назвать полноценным.

Во-вторых, в распоряжение предпринимателей необходимо предоставить серьезные ресурсы. Под ними я понимаю в первую очередь имущество, находящееся в государственной собственности и не используемое вовсе или используемое неэффективно. В Минске стоимость неиспользуемых помещений оценивается миллиардами рублей, в регионах — еще большими суммами. При этом в силу ряда причин предпринимателям не позволяют выкупать такое имущество.

Пока мы не нашли способа обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, чтобы реализовать потенциал неиспользуемых помещений и оборудования. Кроме того, на госпредприятиях хранятся нормативные запасы сырья, материалов, скопилась готовая продукция. Никто из чиновников не может выработать предложения по эффективному использованию этих активов, которые в случае их передачи предпринимателям способны стать основой для ускорения экономического роста.

К сожалению, предпосылок для того, чтобы рассчитывать на увеличение до 40—50 % доли малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике страны в среднесрочной перспективе, пока нет. Сценарий, при котором «лягут» крупные государственные предприятия, что чисто технически увеличит долю МСП, мы не рассматриваем. К счастью, у наших промышленных гигантов остается задел прочности.

Для достижения заявленной правительством доли нужна серьезная стратегия развития предпринимательства, основным пунктом которой должна стать малая приватизация. Этот вопрос особенно важен для предпринимателей-­производственников. Трудно развивать производство и привлекать инвесторов, работая на арендованных площадях: мешают проблемы, связанные с нестабильностью арендных отношений.

К сожалению, такой стратегии в стране пока нет. Поэтому сейчас мы можем говорить только о некоторой стабилизации ситуации, но никак не о создании условий для ускоренного развития МСП.

Необходимо комплексно проанализировать внешние и внутренние вызовы, определить меры, которые позволят ускорить экономику. Есть опасность, что и в дальнейшем наша экономика будет показывать вялый годовой прирост в пределах 2 %, который может смениться стагнацией. С такими перспективами Беларусь рискует здорово отстать от других стран региона.

Целевым ориентиром для нас должен быть 6—7-процентный прирост экономики в год. Крупные предприятия не могут обеспечить такое ускорение, а вот малое предпринимательство имеет достаточный потенциал даже в современных условиях. Правда, для его раскрытия нужна помощь государства.

Надо выстраивать новую систему взаимоотношений бизнеса и властей: нынешняя не выдерживает никакой критики. Мы намерены поднять вопрос о судебной системе. Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, у нас удовлетворительные, но за их нарушение часто присуждается максимальное наказание. Если, как вариант, предусмотрена конфискация, то ее обязательно применят. Это создает напряженность.

Есть вопросы и к формированию конкурентной среды в стране. Нынешняя либерализация условий хозяйствования на руку крупным игрокам. Не имея ограничений, они просто съедают мелкие предприятия.

Опрометчиво полагать, что свободный рынок решит за нас все проблемы и сам по себе обеспечит устойчивый рост сектора МСП. Государству необходимо целенаправленно, системно стимулировать развитие современного, инновационного бизнеса.

Виктор Маргелов, belmarket.by