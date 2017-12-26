Белорусские студенты рассказали, во сколько им обходится Новый год 1 26.12.2017, 11:40

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Больше всего денег у студентов «тянут» подарки.

Бюджетники белорусских ВУЗов получают около 70 рублей стипендии при условии, что их средний балл колеблется от 7 до 8. Сумма небольшая, но очень нужная. Особенно в канун Нового года. Сколько денег у студентов уходит на этот праздник? На чем можно сэкономить? И как при этом не голодать весь январь? Ответы в материале spektr.by.

Дмитрий Волк, 4 курс филиала БНТУ – 445 рублей

Новый год хотел встретить в Белоозерске, в кругу семьи, но из-за того, что 2 числа начинаются пары, пришлось остаться в Минске. Будем праздновать у друга, поэтому за квартиру платить не нужно. На еду по приблизительным расчетам выделил рублей 40-50. На алкоголь денег не откладывал вообще – я не пью. А это хороший способ сэкономить.

Больше всего «тянут» подарки. Для друзей и девушки откладываю примерно 100$. Столько же нужно, чтобы порадовать родителей, двух братьев и двух сестер. Не знаю, много это или нет – главное, что от души.

В целом, конечно, затратно. Но у меня есть свой небольшой бизнес, так что в январе с пустым кошельком не останусь.

Анна Рогачевич, 3 курс факультета журналистики БГУ – 120 рублей

У меня уже сложилась традиция отмечать Новый год с друзьями. По опыту мы сбрасываемся рублей по 20-25 на праздничный стол. Алкоголь закупаем отдельно – это еще около 20 рублей.

В прошлом году мы праздновали у меня, пришло много друзей, поэтому я покупала аж 12 подарков! Они обошлись в районе 80-ти рублей. А еще каждый нужно хорошо упаковать, ведь хочется, чтобы все было красиво. В магазинах дорого, поэтому делаю это сама – хоть где-то можно сэкономить. Обычно дарю что-нибудь всем членам семьи и близким друзьям. На цену не смотрю, для меня главное, чтобы подарок пригодился, а не пылился на полке. Но все в пределах разумного, я же еще не работаю.

В этом году мы решили не заморачиваться ни с подарками, ни с праздничным столом. Просто закажем пиццу, купим фрукты и нарезку. Не хочется стоять 12 часов у плиты, а потом весь месяц считать дни до стипендии.

Евгений Бодриков, 4 курс исторического факультета БГУ – 55 рублей

Для меня Новый год — праздник семейный, поэтому встречать его буду с родителями. На стол я денег не трачу, только покупаю что-нибудь по мелочи. Правда, после часа я иду к друзьям, и там мы сбрасываемся рублей по 5 на выпивку.

Обязательно дарю подарки родителям и девушке. Иногда еще и лучшим друзьям. Для первых стараюсь выбрать наиболее ценные вещи, поэтому припасаю минимум 50 рублей.

Новый год всегда сильно бьет по кошельку, тем более что я нигде сейчас не подрабатываю. Мне очень помогают премии за работу в газете факультета, и в студсовете. Но даже если бы я ходил голодный, все равно подарки бы покупал.

Михаил Захаревич, 3 курс факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ – 210 рублей

Праздновать Новый год буду на коттедже у друзей, поэтому все обошлось довольно дешево. На еду и алкоголь отдал 25$. Если честно, даже не интересовался, что ребята закупали. Но из выпивки точно будет текила или Егермейстер.

Подарок в этом году буду дарить только девушке. На него потратил 80$, главное, чтобы он ей понравился. Я работаю, поэтому для меня это не такие большие деньги.