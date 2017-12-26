Выигравший суд против застройщика минчанин добился выплаты денег 4 26.12.2017, 11:50

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Белорус хочет, чтобы его пример вдохновил других.

Расставаться тяжело. Особенно с деньгами. Особенно если ты привык их только получать, а не отдавать. Но одному из столичных застройщиков все-таки пришлось попрощаться с энной суммой денег из-за затягивания сроков сдачи дома, пишет onliner.by.

Историю минчанина Владимира, который решил отстаивать свои права и взыскать-таки пеню с компании «Вильнюсстрой», занимавшейся возведением дома на улице Тимирязева, СМИ уже рассказывали. Еще летом молодой человек выиграл в суде дело, по которому ему причиталось в общей сложности 3412 рубля, но вплоть до прошлой недели деньги на его счет так и не поступали. Более того, справедливое и во многом прорывное для нашей стройотрасли решение обжаловал не только ответчик, но и прокурор. Казалось, что до хеппи-энда еще далеко, но, как говорится, чтобы победить, надо знать болевые точки противника.

О своих судебных приключениях Владимир рассказывал в середине ноября. Тогда казавшаяся ясной ситуация (две выигранные тяжбы) подвисла: на связь ответчик по своей инициативе не выходил, о перечислении денег речи не шло, а истцы (трое собственников квартир в ЖК «Столичный», которые решили действовать сообща) предполагали, что для взыскания долга им придется обращаться за помощью в службу принудительного исполнения.

— Все изменилось после того, как нами был подан иск в экономический суд о признании реорганизации юридического лица недействительной, — объясняет Владимир. — Если вкратце, то все образовавшиеся перед держателями жилищных облигаций долги застройщик передал новой компании — ООО «ПанТимСтрой». Мы же усомнились в том, насколько вообще законно и правильно проходила эта реорганизация, и предложили арестовать квартиры, которые остались у застройщика, до выяснения всех обстоятельств.

Судья отнеслась к нашему иску очень серьезно: изучив материалы дела, она запросила у ответчиков перечень документов (ведомости зарплат всех сотрудников с момента реорганизации, копии трудовых договоров, платежек и так далее), чтобы подтвердить деятельность «ПанТимСтроя». Список был очень внушительный. Причем предъявить бумаги надо было не на самом заседании, а заранее, чтобы судья могла подробно и обстоятельно ознакомиться с ними.

Видимо, ответчик решил, что ему проще рассчитаться по долгам, чем оперативно собрать все документы и предоставить их суду. Прошло совсем немного времени, и на наши счета стали поступать деньги. Помимо основных сумм, которые фигурировали в прошлых исках, были приплюсованы и новые расходы на адвоката и подачу искового заявления. В целом трое собственников, действуя сообща, смогли отсудить у «ПанТимСтрой» около 10,5 тыс. рублей. Еще один сосед работал со своим адвокатом и также получил компенсацию порядка 5 тыс. рублей. Думаю, наш пример может вдохновить и других соседей.