10 шагов, которые помогут быстро похудеть к Новому году 5 26.12.2017, 12:10

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Еще не поздно начать, а главное условие — никаких диет.

До Нового года осталось две недели, а вы так и не похудели для праздничного наряда? Не беда — в вопросе правильного питания каждый день на вес золота. Главное прямо сейчас взять себя в руки и хорошенько поработать над своими пищевыми привычками. Важно похудеть не только быстро, но и эффективно, без вреда для здоровья. Как — kp.ru рассказала эксперт по красоте и здоровью, популярный российский бьюти-блогер Юлия Энхель.

1. Меньше соли

Минимизируйте потребление соли и продуктов с ее высоким содержанием. Один грамм соли удерживает 100 граммов воды в организме — вот и представьте, сколько лишнего веса мы накапливаем из-за своей чрезмерной любви к соленьям, маринованным и консервированным продуктам. К слову, воду также задерживают алкоголь, сахар, молоко и кофе.

2. Больше воды

Саму воду при этом пить следует как можно больше — 1,5-2 литра в день. Любой диетолог вам скажет, что без соблюдения водного баланса в организме похудение невозможно — вода участвует во множестве важнейших процессов, в том числе и обменных. Для себя я выбираю только водородную воду, чего и вам советую.

3. Идите в баню

Последуйте примеру Жени Лукашина из «Иронии судьбы...» - сходите перед Новым годом в баню! Только не 31 декабря, а чуть пораньше и лучше не один раз. Баня — отличный детокс, способный улучшить обмен веществ и очистить организм от шлаков;

4. Не наедайтесь на ночь

Старайтесь не принимать пищу после 19.00, а если очень хочется, то ешьте зелень — она утолит голод без вреда для фигуры;

5. Часто и понемногу

Уменьшайте порции, а лучше ешьте по 5-6 раз в день небольшими. Еду не запиваем!

6. Запрет на кетчуп и газировку

Запретите себе: майонезы, кетчупы, фастфуд, сладости, сдобу, полуфабрикаты, жареное, картофель и газированные напитки;

7. Сон — наше все

Высыпайтесь! Здоровый и крепкий сон — залог похудения. Доказано учеными.

8. Выходные на катке

Вы уже опробовали городские катки на гладкость и прочность? Самое время! Проведите предновогодние дни активно — коньки, лыжи, прогулки на свежем воздухе и, конечно же, массовые сражения в снежки;

9. В гости — на сытый желудок

В гости, на корпоративы и прочие «подрывные» мероприятия приходите сытыми и никогда не начинайте застолье с алкоголя!

10. И главное — никаких диет

Никаких диет! Голодание и запреты дадут лишь сиюминутный результат и уже утром 1 января (а может быть, и раньше) Золушка-принцесса снова превратится… в тыкву. Начните питаться правильно сейчас и шагните в Новый 2018 год здоровыми и красивыми!