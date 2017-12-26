Дмитрий Дрозд: Мы должны достойно отметить столетие БНР 1 26.12.2017, 12:14

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Дмитрий Дрозд

Наша Родина — это не советская, а Европейская Беларусь.

Об этом пресс-службе БНК заявил историк, архивист и активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Дрозд.

— Какие, на Ваш взгляд, самые значимые события в общественно-политической жизни Беларуси за 2017 год?

— Хочу отметить три основных события: первое — это Защита Куропат. Второе — протесты против «декрета о тунеядцах» и связанное с ними «дело патриотов». И третье — 29 октября, «День расстрелянных поэтов».

Защита Куропат показала, что в нашем обществе есть достаточно людей, которые готовы ради наших духовных ценностей пойти на самопожертвование. Все помнят, как Сергей Пальчевский приковал себя к машине. Ребят запугивали, избивали, арестовывали, возбудили уголовное дело, но они выстояли и победили. Хотя основную оборону постоянно держала горстка людей, которые были там и днем, и ночью, но общее число тех, кто прошел через лагерь защитников за все время акции, думаю, идет на сотни, включая далеких от политики местных жителей. Уверен, что именно эта защита повлияла на то, что государство было вынуждено совершать какие-то ответные действия вроде круглого стола в «Советской Белоруссии», сбор денег на мемориал. О Куропатах заговорили на ТВ — в том числе и высокие чины.

Акции протестов против «декрета о тунеядцах», кульминацией которых стала акция на День Воли, привлекли в протестное движение тысячи новых граждан по всей Беларуси. Это был очень полезный опыт для всех. Он показал людям: если не будешь выходить на улицу и защищать свои интересы, тебя будут доить и доить без конца, ты будешь во всем виноват, будешь платить за все экономические провалы самого Лукашенко. Непропорциональное применение силы даже против стариков, женщин, против правозащитников-наблюдателей показало, насколько сильно Лукашенко боится уличных протестов. И, по сути, в нынешней ситуации, это один из лучших инструментов разговора народа с властью.

Власть должна постоянно ощущать, что именно народ — хозяин страны, а власть, включая самого главного начальника, — это всего лишь наемный обслуживающий персонал, обязанный обслуживать интересы общества. Для того, чтоб запугать потенциальных участников протестов режиму пришлось состряпать совершенно фантастическое по своей нелепости «дело патриотов», в котором было все: и некая «фрау А», и прослушка телефонных разговоров, и появившийся и потом бесследно пропавший автомобиль, «прорывавший» границу, и, конечно, оружие… Это было что-то нереальное, абсурдное, над чем смеялись даже бабки на лавках.

Что касается 29 октября, то меня приятно удивило, насколько глубоко память об этом дне уже вошла в сознание общества. Прошло такое количество разнообразных ярких и творческих акций памяти жертв сталинских репрессий.

— Какой должна быть стратегия действий оппозиции в следующем году?

— Какие-то уступки обществу Лукашенко принимает только под давлением многотысячных акций протеста. Когда давление ослабевает, он начинает тихо и незаметно отвоевывать свое шаг за шагом, и мы возвращаемся опять на то же место. Это уже происходит и с «декретом о тунеядцах», и с Куропатами — дело как-то заглохло, и мы опять услышали, что «чекистам нечего стыдиться». Это очередной позор, хотя лично я уверен, что именно так Лукашенко и думает. И без давления общества здесь не будет никакого продвижения.

— Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

— Чтобы мы достойно отметили столетие БНР. Чтобы у нас росло число людей, понимающих, что независимая Беларусь — это всерьез и надолго. Что это не просто вопрос границ, а дело жизни, а также и личная выгода каждого из нас. Хотелось бы, чтоб народ вернул себе контроль над страной путем проведения честных выборов без Лукашенко, и вернул себе настоящую власть. И, конечно, чтоб все знали, что наша Родина — это не советская, а Европейская Беларусь.