От русских денег шарахаются даже очень жадные люди 5 Илья Шуманов

26.12.2017, 12:16

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Фото: Reuters

Процесс, запущенный в США в середине прошлого года, дал первые «плоды».

Что происходит? Происходит ревизия и аудит формальных и неформальных российских групп, оказывающих хотя бы небольшое влияние на политику и экономику целого ряда государства.

Процесс, запущенный в США в середине прошлого года, дал первые "плоды". От русских денег шарахаются даже очень жадные люди. Потенциальные точки для "спокойного" инвестирования все еще остались: Африка, страны Залива, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка (с оговорками).

Автоматический обмен налоговой информацией, который должен быть запущен с нового года, в совокупности с санкционным режимом поставит значительное количество российских "ограниченно связанных с властью" бизнесменов перед сложным выбором: бежать из России и потом все потерять по причине несоблюдения формального патриотического контура либо потерять все в силу объективных ограничений и поглощения российского рынка государственными игроками, а потом попытаться уйти из России.

Сложный и драматический эпизод в истории России - торговля страхами оптом и в розницу.

Илья Шуманов, «Фейсбук»