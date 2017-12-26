Как чехи в канун Рождества спасали белорусский автобус с туристами 8 26.12.2017, 12:20

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Вечером 24 декабря в 100 километрах от Праги у туристического автобуса лопнуло заднее колесо.

Рождество для католического мира — один из главных дней в году. В сочельник все замирает в ожидании праздника. В эти дни в Европе очень красиво. Туристы в один голос рассказывают об особенном настроении, украшенных городах, вкусных угощениях. Согласитесь, здорово отправиться в рождественское путешествие, например, в Прагу. Вот только дорога есть дорога, и в пути может случиться любая неприятность.

Читательница Елена рассказала оnliner.by, что в выходные дни отправилась в автобусный тур в Чехию — Рождество в Праге.

— В автобусе был 41 человек, включая водителей. Среди пассажиров — двое подростков, — рассказала девушка.

Поездка проходила спокойно вплоть до вечера 24 декабря. Именно тогда, в сочельник, когда вся Европа готовилась встречать Рождество, случилась неприятность.

— Где-то в 100 км от Праги, в небольшом городке, название которого я не запомнила, при развороте на круге у автобуса лопнуло заднее колесо. Водитель ехал очень плавно, так что мы даже ничего не почувствовали — только услышали хлопок. К тому моменту почти все спали, было непонятно, что делать.

Аккуратно автобус съехал к краю дороги и остановился. Ситуация грозила неприятностями, по крайней мере большой задержкой. Водителям в темноте предстояло менять большое колесо. Помощи ждать было не от кого.

— Я думаю, не стоит объяснять, что означает для католиков ночь перед Рождеством. 24 декабря уже после полудня не работали ни магазины, ни какие-то сервисные станции, не говоря уже о СТО. Закрыто было все, — говорит Елена.

Водители стали менять колесо. В этот момент мимо проходил какой-то парень. Его, кажется, никто не окликнул, но он подошел сам.

— Этот человек узнал, что произошло, и вызвал полицию. А затем сам включился в работу. Причем не просто стоял рядом, а стал активно помогать нашим водителям: тягал инструменты, выкручивал болты, — рассказала Елена. — На место приехала полиция. Они тут же восстановили дорожное движение, а нас обеспечили светом и необходимым оборудованием. Общими усилиями колесо поменяли всего за 15 минут.

Все было здорово, чехов поблагодарили от всей души, туристы вернулись в автобус и приготовились продолжить поездку. Автобус поехал. И почти сразу остановился — лопнуло переднее колесо. Как такое возможно, туристы не знают. Но они оказались в трудной ситуации во второй раз за вечер в маленьком чешском городке в сотне километров от Праги. Ночью. В сочельник.

— Как найти в такое время еще одно запасное колесо для огромного туристического автобуса? — задает хороший вопрос Елена.

Благо помощники не успели далеко уйти.

— Полиция была готова предоставить нам горячее питание и полицейскую гостиницу для ночлега, — рассказала девушка. — Но вскоре этот прохожий вместе с полицейскими и нашим гидом каким-то невероятным образом нашли подходящее колесо. Стали менять. В какой-то момент слетел домкрат, водитель чудом не пострадал при этом. Полицейские куда-то съездили и привезли новый домкрат. Очень быстро поменяли и второе колесо.

Белорусы и чехи снова стали прощаться.

— С обеих сторон было сказано много теплых слов. Рукопожатия, поздравления, «обнимашки». Девочки в автобусе шутили, что нужно этого парня, прохожего, забрать с собой в Беларусь, найти ему здесь жену, — смеется Елена. — Спасибо, Чехия, за такой прием, за колоссальную помощь, оказанную белорусскому автобусу в канун Рождества.