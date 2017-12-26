В чужом глазу соломинка заметна 5 Леонид Злотников

26.12.2017, 12:26

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Леонид Злотников

Не надо троллям переживать за прибалтийские государства.

Российские СМИ широко оповещают своих читателей о большом количестве бедных как в странах Прибалтики, так в ЕС в целом.

Если задать поиск в Google по ключевым словам, например, «литовцы за чертой бедности», то появятся около 200 тысяч ссылок на публикации на русском языке. В них утверждается, что сейчас за чертой бедности находятся более 30% литовцев (октябрь 2017). Не намного лучше ситуация с масштабами бедности в Латвии (28%) и Эстонии (24%). При этом авторы статей ссылаются на данные Евростата, высказывания политиков и публикации СМИ прибалтийских стран.

Как правило, в упомянутых публикациях не объясняется, что понятия бедности в странах Запада с одной стороны, в Беларуси, России и странах СНГ с другой стороны, значительно различаются. Поэтому многие бедняки в России, да и в Беларуси, могут утешать себя, что и в странах с рыночной экономикой и демократией, ситуация еще хуже. А вот в Беларуси, по данным Белстата (октябрь 2017) казалось бы все прекрасно: за чертой бедности находится всего лишь 5,8% населения. Хуже ситуация в России: за чертой бедности находится 22 миллиона человек, т. е. 15% населения (апрель, 2017г). Но все равно здесь доля бедных в два раза ниже, чем в Литве.

Впечатление о том, что в России живется лучше, чем в Литве и других странах Прибалтики, создается не только российскими СМИ, но и некоторыми российскими чиновниками высокого ранга. К примеру, такое впечатления осталось от репортажа о неформальной встречи Путина и губернатора Калининградской области Цуканова с участниками команд КВН (2015г.): «Сколько в Литве раньше было, ещё в советское время, жителей?» – осведомился Путин. Находившийся рядом врио главы Калининградской области подсказал: «Чуть-чуть побольше 3,5 миллионов человек», – и добавил, что сейчас население соседней страны составляет 1 миллион 400 тысяч жителей. «Больше половины людей уехали из страны, – посочувствовал Путин, и продолжил: – Пусть к нам приезжают». Ну что Цуканов нашелся: «Так мы их ждем, накормим шпротами в том числе». (Для справки: на момент разговора в Литве проживало 2,9 млн. чел. Маловероятно, что Цуканов не знал об этом и просто случайно оговорился, будто население Литвы уменьшилось за годы независимости в два раза). Вероятнее, он поддержал образ Литвы, создаваемый российскими СМИ).

А теперь о том, о чем не спешат писать российские и белорусские официальные СМИ. О том, что быть бедным в США, Европе или в Беларуси и России - это несопоставимые понятия.

Бедность в США. Если американец получает чуть больше 1000 долл. в месяц, то он считается бедным. За чертой бедности живет 14-15% населения.

Бедные американцы получают продуктовые талоны. Каждый девятый американец покупает продовольствие на бесплатные продуктовые карточки. (На еду американцы и европейцы тратят мало – в среднем около 12-15% своих доходов). Половина бедняков имеет медицинскую страховку (федеральную или местную). 90% детей из бедных семей получают бесплатное питание в школе, бесплатно ездят с одноклассниками на экскурсии, посещают музеи и выставки.

Более 90% бедных и нищих американцев имеют дом или квартиру. Если это квартира арендована в частном доме, то государство оплачивает эту квартиру, но делает это так, чтобы никто из других жильцов этого дома об этом не знал. Почти все бедняки в США имеют автомобиль (иногда два), хотя бы и не новейшей модели. Практически все бедные пользуются мобильной связью, компьютером и подключенным интернетом. О бедных в США заботится не только государство, но и многочисленные благотворительные фонды.

Бедных среди пенсионеров очень мало (около 6%, это, в основном, люди с малым трудовым стажем). Они массово ездят по миру, отдыхают на курортах. Американское государство предоставляет беднякам бесплатные программы освоения новой профессии. Помощь в обучении и трудоустройстве оказывается всем, в том числе и пенсионерам, и инвалидам.

Бедность в ЕС. Бедность в Европе определяется не по уровню доходов, а по возможности потребления материальных благ: возможность питаться мясом (птицей, рыбой) как минимум через день, наличие автомобиля, стиральной машины, телевизора, телефона, возможность хотя бы недельного отпуска, проводимого вдали от родного дома, способность оплатить непредвиденные расходы (то есть наличие сбережений), возможность поддерживать в своем жилье необходимую температуру и т.д. Если хотя бы 3 из этих материальных благ отсутствуют, то семья считается бедной.

У европейских бедняков хватает средств на покупку не только товаров длительного пользования (бытовая техника и даже новый автомобиль), но и на откладывание сбережений, покупку страховки, образование и медицинские услуги.

Бедными в Евросоюзе считаются те граждане, чей доход меньше 60% от уровня зарплаты в стране проживания. Если месячный доход семьи в 2017 году, например, в богатом Люксембурге меньше 1540 евро, то она считается бедной. Черта бедности составляет в Дании – 1200 евро, Германии – 908, Эстонии - 908, Латвии - 667, Литве - 590 евро.

Напомним, что выше указаны 60% от полного дохода семьи. Чтобы получить показатель полного дохода, следует приведенные показатели разделить на 0,6. Полный месячный доход семьи, например, в Литве равен 983, Эстонии - 1513 евро (2017г.). По данным Белстата месячный доход белорусской семьи в октябре 2017 года составил 437 евро.

В Беларуси черта бедности определяется доходами на каждого члена семьи. Если эти доходы меньше минимального потребительского бюджета, МПБ (197 рублей или 84 евро, конец 2017г.), то семья считается бедной. Бедных семей с доходом 84*4=336 евро в месяц в стране насчитывается сейчас 4.2% (по данным Белстата). Если считать по количеству жителей, то в Беларуси за чертой бедности находится около 15% населения.

В России МПБ выше чем в Беларуси – 154 евро. Но и там за гранью нищеты проживает сейчас 22 млн. человек (15,5% населения России), доходов которых едва хватает только на питание.

На уровень жизни в стране влияют не только размер зарплаты или пенсии, но и доступность медицинского обслуживания, образования, уровни безопасности и коррупции, личная свобода, экология и некоторые другие показатели. На основе этих показателей лондонская благотворительная организация Legatum Institute вот уже 10 лет ранжирует 149 стран мира на основе рейтинга уровня жизни индекса, обобщающего упомянутые показатели (см. Таблицу 1)

Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню жизни (2017г.).

Немаловажно и то, что жители прибалтийских стран – свободные люди. Из Литвы, например, около 600 тыс. человек уехали на жительство в другие страны ЕС и зарабатывают там в 4-5 раз больше, чем дома. И государства ЕС не имеет права им препятствовать. Они могут вообще нигде не работать и жить за счет благотворительных организаций или родственников (лишь бы не нарушали общественный порядок). И никто не придумывает закон «о тунеядстве».

Они свободные люди и им в голову не придет, что отток населения ослабляет мощь покинутых ими государств, как об этом неоднократно напоминают опять же русскоязычные СМИ. Там нет вообще мистических «интересов государства» или какой- то священной ценности его «суверенитета». Если это в интересах граждан, они легко расстаются с этим «суверенитетом». У стран Прибалтики уже нет своей валюты, вопросы обороны переданы НАТО, решения по многим вопросам развития экономики принимаются правительством ЕС.

Да и отток населения прекратился (по литовской статистике). Все больше литовцев возвращается в страну. За десять месяцев 2017 года в Литву прибыли 23 516 лиц, когда за весь 2016-ый год в Литву приехали 20 162 иммигрантов. Эмиграция из Литвы выросла в гораздо меньшей степени: в январе-октябре этого года из Литвы эмигрировали 50 888 жителей. В прошлом году за весь год Литву оставили 50 333 жителей. Так что приток уже превысил отток.

И не надо российским троллям переживать за прибалтийские государства. Уже ясно, что люди там будут жить богаче и свободнее, чем в Беларуси и России.

Леонид Злотников, специально для Charter97.org