Большая мечта начинается в Баффало Сергей Малышко

26.12.2017, 12:37

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Что ждет сборную Беларуси на молодежном чемпионате мира по хоккею?

На стартующем во вторник 42-м МЧМ-2018 в Баффало сборная Беларуси проведет как минимум 5 матчей, как максимум — 7. На предварительном этапе она сыграет в группе "В": 26 декабря — со шведами (22.00 по белорусскому времени), 27-го — со швейцарцами (23.00), 29-го — с россиянами (20.00), 30-го — с чехами (20.00). Параллельно в группе "А" выяснят отношения США, Канада, Дания, Словакия и Финляндия. По итогам автономных круговых турниров в каждой группе по четыре лучшие команды пробьются в плей-офф, а аутсайдеры в серии до двух побед выявят делегата в дивизион рангом ниже.

Как было в прошлый раз?

Белорусы сыграют в элите восьмой раз в истории и второй — за последние три года. Все еще свежи в памяти предыдущее выступление и события, ему предшествовавшие. Впоследствии они стали одной из главных причин бесславного финиша. Накануне МЧМ-2016 в Хельсинки ФХРБ инициировала смену главного тренера, посчитав, что завоевавший путевку в элиту и глубоко уважаемый среди подопечных Павел Перепехин не справится с миссией, и довольно неожиданно доверив бразды правления Александру Белявскому. Родившийся в Витебске латвиец годом ранее едва не довел до ручки национальную сборную своей страны, которая лишь чудом избежала позорного вылета. Логично, что более сложную задачу 53-летний специалист, ныне возглавляющий польский "Подхале", также не осилил. В Хельсинки белорусы проиграли все, что только можно, включая серию "на вылет" со швейцарцами с общим счетом 3:11, и в итоге свалились туда, откуда так долго и мучительно выбирались. Благо следующая генерация, ведомая уже Юрием Файковым, не затянула с камбэком.

Какие шансы остаться в элите?

Судя по букмекерским котировкам, они у нас наихудшие. Однако было бы странно, случись иначе. Что здесь удивительного, если, например, скромные датчане под началом Олафа Эллера остаются в топ-10 молодежного хоккея уже 4-й год кряду? Не относить же их к главным аутсайдерам! Тогда как белорусы последний раз сохраняли прописку в высшем обществе 15 (!) лет назад: в Пардубице и Градце-Кралове команда Владимира Меленчука с Андреем Костицыным, Костантином Захаровым, Михаилом Грабовским и в то же время Сергеем Роговским, Василием Горбовым, Ильей Ермашкевичем (каков контраст, а?) столкнула в "пердив" французских сверстников. С тех пор мы не задерживались в классе сильнейших. Хуже того, с 2007-го по 2015-й вообще туда не пробивались. А долгожданное возвращение не принесло ничего, кроме разочарования.

Насколько показательны болезненные неудачи в спаррингах накануне официального старта?

Антирекордные 0:14 от могучих США и 1:4 от не хватающей звезд с неба Словакии, конечно, настораживают. Тем более что в обоих матчах белорусы представали в составе, приближенном к боевому. И все же не стал бы называть эти удручающие результаты предвестником неизбежного провала на генеральном старте. Во-первых, как ни банально, подобная встряска даже полезна — особенно в свете предшествовавшей ей уверенной виктории над молодежной командой "Баффало" (5:0). В Джеймстауне янки показательно опустили нас с небес на землю, продемонстрировав без преувеличения эталонный хоккей. Во-вторых, обе встречи выпали на так называемый "пик акклиматизации" после резкой смены часовых поясов. Как признался рулевой Юрий Файков, перед тем же матчем с американцами некоторые парни попросту не могли заснуть, что нашло отражение в их действиях на льду. В-третьих, это все-таки "товарняки" — цель выигрывать кровь из носу никто не преследует. В-четвертых, потенциально наши главные конкуренты в споре за выживание также не избежали крупных фиаско. К примеру, датчане "влетели" шведам 1:13, а швейцарцы проиграли канадцам 1:8 при соотношении бросков в створ 8-61. Чуть ранее "Кленовые листья" расколошматили чехов — 9:0. Наконец, в-пятых, если уж придавать значение декабрьским проверкам, то почему бы не вспомнить не столь отдаленные ноябрьские? На "турнире четырех" в Риге белорусы выступили замечательно, уверенно одолев в том числе датчан — 4:1.

Льюис в штабе Файкова — усиление?

Хочется верить. Практика привлечения коучей национальных сборных к работе с "молодежкой" не нова. Едва ли Льюис будет неуютно себя чувствовать всего лишь помощником — хотя бы потому, что понимает, как много посвятил Файков этим ребятам и поэтому будет некрасиво вставлять свое "я". Нынешнему рулевому не нужно было, как призванному тушить на самом деле не существовавший пожар предшественнику Белявскому, экстренно вникать в суть дела за считанные дни до начала форума. Файков знает каждого кандидата как облупленного. С костяком сборной он давно и чуть ли не ежедневно возится в базовом клубе экстралиги. Этот же костяк пару лет назад выиграл домашний чемпионат мира (U-18) в дивизионе 1А. Файков вообще пока не знает осечек на андеровском уровне: на всех трех официальных турнирах он решал первостепенную задачу, будь то выход в элиту или сохранение прописки в ней.

С кем связываем особые надежды?

С представителями заокеанского десанта, которые на хорошем счету в своих клубах, привыкли жить по американскому времени и играть на тамошних аренах, ловя на себе пристальные взоры скаутов. В лиге Онтарио, негласно считающейся сильнейшей в системе CHL, за всех белорусов отдувается "проспект" "Филадельфии" и форвард "Оуэн-Саунда" Максим Сушко. Воспитанник брестского хоккея почти выдерживает гроссмейстерский график "очко в среднем за игру" — 26 (16+10) баллов в 28 матчах. Думается, неспроста официальный сайт МЧМ-2018 сделал интервью именно с ним.

Партнер Сушко по звену в "молодежке" Игорь Мартынов ("Виктория") также преодолел рубеж в четверть сотни очков — 12+13 в 34 поединках. У Владислава Михальчука ("Принс-Джордж") показатели скромнее — 9+12 в 31. Но среди всех наших североамериканцев особо отметить хочется Владислава Еременко, одного из лучших игроков WHL в своем амплуа. Пролет мимо драфта-2017 мог морально подкосить парня. Но этого не случилось. В своем "Калгари" Еременко продолжает прогрессировать. В этом сезоне он собрал урожай из 26 (8+18) очков в 31 матче — крутой показатель для защитника.

Матч со швейцарцами — главный?

На "предвариловке" — однозначно. В стартовом матче со шведами во главе с вундеркиндом Расмусом Далином и лучшим бомбардиром SHL (и это в 19 лет!) Элиасом Петтерссоном, будем честными, ловить нечего. Фаворитский статус "Юниоркрунурны" настолько очевиден, что букмекеры даже не дают коэффициентов на ничью в основное время и уж тем более на победу номинального андердога. Россия и Чехия — соперники как будто проще, но не намного. На бумаге и те, и другие слабее американцев, канадцев, финнов и шведов. Тем не менее те же россияне Валерия Брагина уже сколько лет доказывают, что с пьедестала реально не слазить и без суперзвезд в составе. Давненько ничего не выигрывавших чехов же велик соблазн отнести к темным лошадкам, которым по силам покончить с безмедальной эпохой на уровне U-20. В общем, зацепить кого-нибудь из братьев-славян белорусам будет также проблематично.

А вот швейцарцы вполне по зубам. Есть мнение, что поколение игроков 1998 и 1999 годов рождения — едва ли не слабейшее в стране сыра, часов и банков за последние лет двадцать. В расширенном ростере на МЧМ-2018 лишь Тобиас Гайссер может похвастать попаданием на драфт. И то его "Вашингтон" выбрал уже после того, как "Филадельфия" объявила имя Максима Сушко. К тому же, в Баффало альпийцы недосчитаются первого номера ярмарки талантов-2017 Нико Хишира, который уже сегодня является одним из лидеров неожиданно успешно выступающего в этом сезоне "Нью-Джерси". Полагаем, в отсутствие Хишира лидерское бремя должен взвалить на себя форвард российского происхождения Филипп Курашев. Так или иначе, для тех, кто любит рисковать и желает поболеть за белорусов с удвоенной энергией, рекомендуем поставить на то, что по итогам "предвариловки" наши хлопцы опередят "крестоносцев". Я в это верю. А вы?..

Сергей Малышко, «Прессбол»