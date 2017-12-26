Джо Байден: Я говорил Януковичу, что все кончено 3 26.12.2017, 12:45

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Джо Байден

Бывший вице-президент США в своих мемуарах рассказал о переговорах с беглым экс-президентом Украины в феврале 2014 года.

В феврале 2014 года бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора сказал беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, что его покровители из Кремля уже не помогут, ему следует отзывать своих боевиков. На следующий день Янукович бежал из Украины. Как сообщает liga.net, oб этом Байден написал в своих мемуарах.

Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане. "Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел, - пишет Байден.

Американский политик заявил тогда, что "Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей".

"Униженный Янукович бежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк", - пишет Байден.

Экс-премьер-министру Украины и нынешнему президенту Петру Порошенко посвящена немалая часть мемуаров Байдена.