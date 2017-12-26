Активистка БНК: Сдавать позиции нельзя 1 26.12.2017, 13:06

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Грета Соболевская

Фото: ПЦ «Весна»

Любую ситуацию можно изменить коренным образом.

Об этом пресс-службе БНК заявила активистка Белорусского Национального Конгресса Грета Соболевская.

Самыми значимыми событиями уходящего года активистка считает массовые акции протеста:

«В государстве, где любая гражданская инициатива не только не вызывает одобрения, но и пресекается на корню, каждая проведенная акция протеста считается значимой. Те акции, которые были организованы в этом году, сплотили абсолютно разных людей, помогли им понять, что выходить на Площадь и отстаивать свои интересы — правильный и необходимый поступок, что личное — это политическое. На улицы стали выходить рабочие и студенты — хороший знак! Ни одни положительные изменения в стране не проходят без их непосредственного участия. События этого года действительно могут послужить хорошим трамплином для событий следующего.

Возможно, многие уже слышали о том, что БНК около месяца проводит опрос, главная цель которого — узнать, хотят ли белорусы изменений в стране. Я лично задавала эти вопросы прохожим и неоднократно слышала в ответ: «Да — и мы готовы действовать!» Белорусы созрели для перемен. И это, по-моему, самый лучший результат, которого можно было добиться», — отметила Грета Соболевская.

Главной задачей следующего года активистка видит «достойную и масштабную организацию Дня Воли».

«Нужно, чтобы в плане массовости и общего энтузиазма было не хуже, чем марши этого года, а даже и лучше. Сдавать позиции нельзя. Еще одной важной задачей я считаю работу с населением. Нужно проводить опросы, работать в регионах, всячески информировать людей о настоящем положении дел. Предстоит год, полный сложной, но интересной работы. Свобода стоит того, чтобы за нее бороться», — отметила активистка.

Она также пожелала белорусам в новом году новую власть.

«Первое, чего хочется пожелать белорусам, — это неисчерпаемых личностных резервов, силы духа и стремления к переменам. До тех пор, пока люди не заботятся о своей свободе, те, кто хочет тиранить их, будет делать это, ведь тираны активны и предприимчивы. Но любую ситуацию можно изменить коренным образом», — заявила Грета Соболевская.