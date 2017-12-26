Видеофакт: В Запорожье создали рекордную елку из автомобилей 26.12.2017, 13:14

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Фото: facebook/borys.arakcheiev

Участники праздничного флешмоба назвали свое творение «Елочкой единения».

Под открытым небом вчера вечером собрались 270 машин. От украшений не отказались - для большего эффекта украсили автомобили праздничными игрушками, гирляндами и фонариками. Не остались в стороне даже патрульные, пишет unian.net.

Пять экипажей с включенными маячками образовали светящуюся верхушку "Елки единения". Так ее назвали сами участники праздничного флешмоба.