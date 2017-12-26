Британский психолог раскрыл тайну поведения Путина 16 26.12.2017, 13:16

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Что на самом деле скрывается под образом «мачо».

Когда президент России Владимир Путин выступает перед публикой, то его жесты говорят о том, что он показывает всем переполненность "мужской удалью". И хотя, как уже говорилось, Путина не волнуют проблемы россиян, движения и жесты президента России – это напыщенная решительность и целеустремленность. Но очень часто Путину не удается скрыть тот факт, что он переполнен нетерпеливостью. Об этом рассказал британский психолог Питер Коллет в эфире Sky News, пишет segodnya.ua.

По словам Коллета, Владимир Путин — российский Action Man, только настоящий. Во всяком случае он хочет, чтобы люди воспринимали его именно так. Это — очень тщательно созданный образ. Задумано это все таким образом, чтобы показать, что Путин совсем не похож на потрепанных российских лидеров прошлого.

"Путин — "главный". Мы часто можем наблюдать, как он произносит речи, а его подчиненные слушают его, храня почтительное молчание. Подобные сцены создают впечатление властной дистанции, что дает понять, что все важные решения на национальном уровне исходят от Путина, а его "безликий комитет" их лишь механически утверждает", – отмечает психолог.

Психолог также обратил внимание на путинскую походку — вразвалочку, как моряк, а его левая рука делает намного более длинные махи, нежели правая. Некоторые утверждают, что это у него осталось от тех времен, когда он служил в КГБ, где агентов учили ходить так, чтобы правая рука была всегда зафиксирована и готова потянуться за спрятанным пистолетом.

"Как бы то ни было, походка Путина создает впечатление, что он молод, энергичен и решителен, — он выглядит человеком, у которого есть свое призвание.

И посмотрите-ка: дабы подчеркнуть свое господство, приветствуя кого-то, он то и дело поднимает руку над рукой своего визави, а затем резким движением опускает ее для рукопожатия. Так он показывает, кто здесь главный", – говорит Коллет.

Но, по словам эксперта, несмотря на то, что Путин пытается казаться отрешенным, его жесты время от времени его выдают.

"Обратите внимание на его позу: президент Франции Эммануэль Макрон целиком повернулся к Путину, он полностью включен в беседу, а вот у Путина к Макрону наклонена только верхняя половина тела, которую всем видно, тогда как нижняя, которую уже сложнее разглядеть, "не участвует", у нее как бы есть свои дела. Это служит подсказкой, раскрывающей много информации о том, каков из себя Путин, — он выставляет напоказ одну сторону себя, без особенных усилий скрывая другую", - говорит психолог.

Не скрылось от внимания психолога и привычка Путина двигать ступнями во время приема иностранных глав государств. Такие жесты ногами психологи называют "бессознательными движениями намерения".

"Они демонстрируют, что у Путина кончается терпение или ему скучно. Не слушающиеся президента ноги раскрывают его тайное намерение, и заключается оно в том, чтобы сбежать оттуда куда подальше", – говорит Коллет.

Резюмируя свои наблюдения, Питер Коллет отметил, что Путин знает, что российскому народу это очень нравится, — и потому рисует себя человеком, способным принять любой вызов и преуспеть.

"Он — настоящий российский мачо, ну, или, как выразился бы Трамп, "человек, которого уж точно неудачником не назовешь", – подытожил психолог.

Как уже сообщалось, американский эксперт по разведке отмечал, что на самом деле нынешний президент России Владимир Путин лишь пытается надеть на себя "русский архетип". А на самом деле практически ничего русского в Путине нету.