В Беларуси с 1 января вырастет базовая величина 13 26.12.2017, 13:27

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А вместе с ней – штрафы, пошлины, налоги.

В Беларуси с 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырастет до 24,5 рубля. Повышение базовой величины прописано в постановлении совмина от 22 декабря 2017 года № 997, сообщает пресс-служба правительства.

В последний раз ее повышали с 1 января 2017 года — с 21 до 23 рублей.

В связи с повышением базовой величины, водителям, к примеру, стоит поспешить пройти техосмотр в уходящем году. Ибо дорожный налог с 2018-го составит в диапазоне от 75 рублей (легковые до 1,5 тонн) до 275 рублей (более 3 тонн). Соответственно, вырастут и дорожные штрафы.

Индивидуальным предпринимателям и остальному бизнесу предстоит планировать свой бюджет, исходя уже из более высоких налогов.