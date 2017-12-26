Белорусы последний год «пригоняют» автомобили из Европы? 10 26.12.2017, 13:46

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Со следующего года будут созданы новые препятствия для ввоза машин из Европы.

С 1 июля 2018 года вступает в силу требование техрегламента - обязательное свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а с 2019 года будет запрещен ввоз автомобилей без кнопки экстренного вызова. То есть будут созданы новые препятствия для пригона машин из Европы. Пока они не действуют, мы решили выяснить, что "хорошее и недорогое" можно пригнать от западных соседей, пишет abw.by.

Перегонщики продолжают возить автомобили из Европы. Их не так много, как из России, тем не менее вариантов хватает. Среди сайтов по поиску автомобилей только у нас есть поиск по ключевому слову. Выбираем "проходные" года выпуска, вбиваем ключевое слово "Европа" - получаем 42 объявления о продаже автомобилей, которые, вероятнее всего, недавно пригнаны из ЕС. Правда, это не все автомобили, на самом деле их больше.

За эти деньги получаем стильный трехдверный хэтчбек европейской сборки с бензиновым 1,4-литровым мотором и в очень неплохой комплектации.

Внутри - настоящий "европеец": качественные материалы отделки, аккуратная сборка, удобная посадка.

Атмосферный моторчик, конечно, не самый мощный, но такой небольшой машине его будет хватать. И главное - это европейский автомобиль, а значит, с управляемостью все очень хорошо.

Багажник, правда, никакой. "Автомата" нет, что не всем девушкам придется по вкусу. Машина не так давно была выставлена в продажу в одном из автохаусов, пока ажиотажа вокруг нее нет от слова "совсем".

Хотя по комплектации это почти "космос" для такого класса: панорамная крыша (!), климат-контроль, круиз-контроль, большой экран мультимедийной системы и т.д. и т.п.

Что еще есть в продаже на сайтах? Самый пригоняемый автомобиль из Европы сегодня - Renault Scenic и его увеличенная версия Grand Scenic c двумя дополнительными креслами (но их может и не быть). Всего у нас 95 объявлений о продаже этого автомобиля. Правда, некоторые с пометкой "под заказ". В основном на рынке представлены машины с 1,5-литровым dCi, но есть и бензиновые версии с 1,2-литровым турбомотором. Цены варьируются от $10.000 до $13.700.

Scenic, конечно, уже не тот ужас на колесах, что был раньше. Практичность осталась, но в салоне все стало цивилизованнее. А по оснащенности машина может конкурировать даже с "премиумом"! Grand Scenic на фото с 1,5-литровым дизелем в комплектации Dynamique стоит $12.750. Очень часто встречаются версии с акустической системой Bose, есть варианты с "автоматом". В основном в продаже машины в хорошей комплектации. Еще есть псевдокроссоверная версия Х-MOD, правда, в объявлениях только одна машина, только на заказ. Практичность, комфорт и экономичность - вот три главные "фишки" европейского Scenic III.

Renault Captur в Беларуси официально не продается, есть только Renault Kaptur. В отличие от российского автомобиля Captur создан на базе хэтчбека Renault Clio четвертого поколения, а не Duster.

Kaptur крупнее, у него лучше проходимость. Зато Captur более цивилизованный. Цена машины 2013 г.в. с официальным пробегом 48.000 км и 1,2-литровым турбомотором - $12.000.

Одни из самых дешевых европейских авто в продаже - Opel Corsa за $7150 и Fiat Panda за $7500. Оба пригнаны недавно. У первого - 1,2-литровый "атмосферник", у второго - 900-кубовый турбомотор.

Правда, есть вариант еще дешевле - Citroёn C1 2013 года с литровым трехцилиндровым мотором стоит $5800. Указано, что пригнан из Европы, без пробега по РБ, находится в Сморгони. Всего за свою короткую жизнь пробежал 67.000 км, если верить одометру.

На самом деле очень веселая и удобная для города машинка. Трехцилиндровый моторчик жужжит, вибрирует, но везет бодро. И в эксплуатации будет стоить копейки, ведь это практически мопед на четырех колесах.

Еще один "космолет" на колесах - компактвэн Citroёn C4-Picasso второго поколения в комплектации Exclusive, 2014 г.в., пробег 120.000 км. Цена - $14.800.

1,6-литровый турбодизель комплектуется 6-ступенчатым "роботом". В наличии - нарядная цифровая панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, тысяча кнопок на рулевом колесе, LED-оптика, заводская тонировка. Очень крутой компактвэн.

Но не "французами" едиными. Продается и недавно пригнанный Ford C-Max с литровым мотором в очень хорошей комплектации. За автомобиль 2013 года с пробегом 12.000 км просят $11.990.

Универсал, полный привод X-drive, мощный двухлитровый дизель и "автомат" - неплохая альтернатива новым корейским кроссоверам за почти те же деньги (многим ли на самом деле нужен высокий дорожный просвет?).

Думаете брать LADA Vesta SW Cross? А как вам такая альтернатива - универсал Skoda Superb? Да, клиренс и подвески "европейские", машина подержанная, но это практически бизнес-класс!

Правда, у LADA Vesta как минимум кнопки на руле будут за эти деньги. Стыд и позор, Skoda!

Универсалы - наше все. Дешевле можно взять дизельный Renault Megane 2014 года за $11.000. Правда, пробег великоват - 160.000 км.

За $9150 можно стать обладателем весьма интересного хэтчбека KIA Rio 2014 г.в. Что в нем может быть интересного, когда все наши дороги забиты этой моделью? Турбодизельный двигатель 1.1! В объявлении, правда, ошибочно указан другой объем мотора. Мощность - 75 л.с., но крутящий момент составляет 170 Нм. Расход просто смешной - 3,5 л/100 км в городе и 3 л по трассе по паспорту.