8-летняя белорусская балерина победила в конкурсе «Синяя птица» 4 26.12.2017, 13:56

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Победители конкурса юных талантов определялись зрительским голосованием и решением жюри.

Белорусская балерина Вера Шпаковская стала одним из победителей третьего сезона конкурса «Синяя птица», который проходил на телеканале «Россия». Об этом сообщается на официальной странице проекта «ВКонтакте», пишет tut.by.

Вера Шпаковская (первая слева) среди победителей конкурса. Фото: vesti.ru

«Синяя птица» — это телевизионный конкурс юных талантов. Он объединяет тех, кто поет, танцует, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. В этом году программа была отмечена престижной российской телевизионной премией «ТЭФИ-2017».

Третий сезона проект «Синяя птица» стартовал 12 ноября. Победители определялись зрительским голосованием и решением жюри. Все сезоны состав последнего оставался неизменным: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, пианист Денис Мацуев, певец Олег Погудин и педагог, а в прошлом балетный танцовщик Николай Цискаридзе. Кстати, именно Цискаридзе отметил Веру и пригласил ее учиться в Академию русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург) — одну из старейших балетных школ мира, ректором которой является сам Николай.

Вера Шпаковская. Фото: семейный архив

В заключительный этап конкурса вышли 26 юных дарований. Кроме белоруски победителями третьего сезона стали скрипач Матвей Блюмин и джазовое трио: Алиса Рогулина, Евсевий Григоренко и Степан Семенов.