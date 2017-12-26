В минских школах придумали новые поборы для родителей 12 26.12.2017, 14:01

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Родителей просят принести в школу старую бытовую технику.

В управлении образования Ленинского района Минска отметили, что каждое учреждение обязано в год сдать 200 килограммов техники. Обычно школы справляются с этим сами, без привлечения родителей: списываются старые компьютеры или плиты, пишет tut.by.

— В последний день четверти классный руководитель прислал сообщение, что в школу нужно принести 6 килограммов старой бытовой техники. Обычно мы сдаем макулатуру, а с таким необычным заданием столкнулись впервые, — рассказывает читательница, у которой ребенок учится в одной из школ Ленинского района.

В беседе с журналистом директор учебного заведения отметил: о сборе бытовой техники слышит впервые и подобных распоряжений никому не давал. А вот в управлении образования администрации Ленинского района говорят: это не новшество, обычно распоряжение доводится до школы, и она сама справляется с заданием, но здесь, видимо, решили подключить родителей и детей.

— Ежегодно город доводит до нас план, и в течение года в учебных заведениях проходит списание бытовой техники, сдается металлолом, стекло. Например, если в школе меняют окна, то поставляется контейнер и собирается стеклобой. Школа самостоятельно решает вопрос, как ей выполнить план, — объясняет специалист по закупкам управления образования Ленинского района Минска. — Некоторые школы списывают свои старые компьютеры, микроволновые печи, швейные машины, холодильники, стиральные машины.

В управлении отмечают, что с каждым годом планы увеличиваются. Например, если 10 лет назад район должен был ежегодно сдавать 200 килограммов макулатуры, то сейчас — 665 тонн. План по стеклу — одна тонна, бытовой техники — 200 килограммов на школу.

— Родители могут принести чайники, холодильники, стиральные машины, — отмечают в управлении. — Затем сдаем все в БелВТИ, и деньги перечисляются на счет учебного заведения. Мы понимаем, что на 100% план выполнить невозможно, поэтому кто как может, так и делает.