Десять стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим 26.12.2017, 14:14

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CША и Гватемала уже заявили о переводе своих посольств.

МИД Израиля поддерживает контакты минимум с десятью странами, которые готовы начать процедуру перевода посольств в Иерусалим.

Об этом заявил заместитель главы МИД Израиля Ципи Готовелы, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

По его словам, Израиль находится в контакте с "не менее десятью стран, некоторые из которых - в Европе" по этому вопросу. При этом он не уточнил, о каких конкретных странах идет речь.

"Другие страны признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Вторая страна сделала это, и я повторяю: будут другие, это только начало, и это важно", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Гватемалы о переводе посольства в Иерусалим.

Напомним, президент Гватемалы Джимми Моралес в ночь на понедельник, 25 декабря, объявил, что распорядился перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Гватемала и соседний Гондурас были двумя из семи стран, которые присоединились к США и Израилю в голосовании против резолюции по Иерусалиму в Генеральной Ассамблее ООН. Против голосовали также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Украина тогда участия в голосовании не принимала.

Соединенные Штаты являются важным источником финансовой помощи Гватемале и Гондурасу.

Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, которая отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.