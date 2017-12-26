В Минске двое парней украли 253 бутылки пива 5 26.12.2017, 14:29

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Минчане пили пиво сами и продавали знакомым.

Минские милиционеры задержали двоих парней, которые украли 253 бутылки пива. Они пили его сами и продавали знакомым, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Парни ночью проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовики, в которых было пиво. Они залезли в один из них и украли 253 бутылки общей стоимостью 304 рубля. Украденное они перенесли домой к одному из молодых людей и в последующем пили пиво сами и продавали знакомым. Их нашла милиция.

Задержанным 21 и 22 года. Они нигде не работают. Один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов.

Московским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (Кража) РБ. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.