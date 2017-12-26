Историк Понасенков: Сталин действительно планировал нападение на Европу 13 26.12.2017, 14:31

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Евгений Понасенков

СССР готовил наступательную войну на западном направлении.

Российский историк, режиссер и член Независимого совета по правам человека Евгений Понасенков утверждает, что лидер СССР Иосиф Сталин планировал напасть на Европу перед Второй мировой войной. Об этом он заявил в интервью изданию "Новые известия".

"Одна из самых опасных и страшных глав моей книги посвящена планам Сталина перед Второй мировой войной. Мне удалось выяснить и документально доказать, что Сталин действительно планировал нападение на Европу", – сказал Понасенков.

По его словам, у историков Марка Солонина и Виктора Суворова есть много косвенных доказательств существования таких планов, однако письменного или печатного признания Сталина о том, что он планирует нападение, у них не было.

Также Понасенков отметил, что в 1938 году в газете "Правда" вышла статья академика Евгения Тарле, в последнем абзаце которой сообщалось, что СССР скоро начнет наступательную войну, которая "будет самой справедливой из всех войн в мире".

"Это будет такое "последнее наступление"! Речь шла о том, что Сталин готовил СССР к вторжению в Европу", – подчеркнул историк.

Официально Вторая мировая война началась с вторжения немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года. 30 ноября 1939 года СССР вторгся в Финляндию, начав советско-финскую войну.