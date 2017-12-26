Для Беловежской пущи и Августовского канала ввели 10-дневный «безвиз» 26.12.2017, 14:41

Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Соответствующий Указ № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» Лукашенко подписал 26 декабря.

Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток; расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка «Беловежская пуща» – на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Бресткий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).

При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны «Брест» иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории.

Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.